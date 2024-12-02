В России мужчина изнасиловал двоих детей и получил огромный срок

Он также обязан выплатить пострадавшим по 1,5 млн рублей

02 декабря 2024, 21:40, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Екатеринбурге суд приговорил к 18 годам лишения свободы мужчину, совратившего двоих детей. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Помимо этого, 15 лет осужденный не сможет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей. Мужчине вменяли шесть эпизодов, однако наказание назначили только по двум.

"Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима", – сказали в ведомстве.

Также в пользу двух потерпевших с мужчины взыскали по 1,5 млн рублей. Официальных комментариев свердловские силовые структуры не дали.