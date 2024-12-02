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В России мужчина изнасиловал двоих детей и получил огромный срок

Он также обязан выплатить пострадавшим по 1,5 млн рублей

02 декабря 2024, 21:40, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Екатеринбурге суд приговорил к 18 годам лишения свободы мужчину, совратившего двоих детей. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Помимо этого, 15 лет осужденный не сможет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей. Мужчине вменяли шесть эпизодов, однако наказание назначили только по двум.

"Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима", – сказали в ведомстве.

Также в пользу двух потерпевших с мужчины взыскали по 1,5 млн рублей. Официальных комментариев свердловские силовые структуры не дали.

Происшествия суд дети полиция

Комментарии 4

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Гость

22:03:20 02-12-2024

Прямой путь на СВО, там и на штрафы заработает

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Гость

08:43:43 03-12-2024

Гость (22:03:20 02-12-2024) Прямой путь на СВО, там и на штрафы заработает...
Вернётся героем, парту сделают в родной школе

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Гость

07:46:48 03-12-2024

получил огромный срок --- есть шанс, что он получит пожизненную посадку на огромную швабру

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Гость.

11:56:33 03-12-2024

Таким негодяям не сроки надо давать, а расстреливать.В тюрьме такие не поймут, какую антибожескую гнусность совершили!

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