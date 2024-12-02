В России мужчина изнасиловал двоих детей и получил огромный срок
Он также обязан выплатить пострадавшим по 1,5 млн рублей
02 декабря 2024, 21:40, ИА Амител
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
В Екатеринбурге суд приговорил к 18 годам лишения свободы мужчину, совратившего двоих детей. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Помимо этого, 15 лет осужденный не сможет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей. Мужчине вменяли шесть эпизодов, однако наказание назначили только по двум.
"Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима", – сказали в ведомстве.
Также в пользу двух потерпевших с мужчины взыскали по 1,5 млн рублей. Официальных комментариев свердловские силовые структуры не дали.
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получил огромный срок --- есть шанс, что он получит пожизненную посадку на огромную швабру
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Таким негодяям не сроки надо давать, а расстреливать.В тюрьме такие не поймут, какую антибожескую гнусность совершили!