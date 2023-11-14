В России на каждого переедающего школьника приходится два недоедающих
Если ребенок неправильно питается, это может привести к снижению успеваемости в школе
14 ноября 2023, 14:43, ИА Амител
В России 10% обследованных школьников имели избыточную массу тела, а 6,4% – недостаточную, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых УрФУ, опубликованное в журнале Nutrients.
"Еще у 2,2% детей и подростков наблюдались признаки висцерального ожирения, у 20,2% школьников – умеренная и выраженная депрессия, у 5,3% – пищевая зависимость", – рассказала доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии Ольга Дорогина.
Ученые отмечают, что подростки с низкими оценками в школе и депрессией чаще страдают от пищевой зависимости: не соблюдают режим питания, пропускают завтраки и поздно ужинают.
При этом при взрослении подростка развивается его организм и существенно увеличивается учебная нагрузка, поэтому если ребенок неправильно питается, это может привести к снижению успеваемости.
15:00:32 14-11-2023
На болотах всегда депрессия.
15:52:24 14-11-2023
Как то наоборот получается. Если 10% с избыточной массой, а 6,4 с недостаточной, то "жиртрестов " в 1,5 раза больше получается. А вовсе не как в заголовке указано, что на каждого переедающего школьника приходится два недоедающих
23:22:26 14-11-2023
Гость (15:52:24 14-11-2023) Как то наоборот получается. Если 10% с избыточной массой, а... "Полтора землекопа" округляется до двух.
16:29:38 14-11-2023
На каждого голодного работягу .100 жирных депутатов !Это РОССИЯ
19:57:09 14-11-2023
Гость (16:29:38 14-11-2023) На каждого голодного работягу .100 жирных депутатов !Это РОС... А что, в вашей окраине не так?