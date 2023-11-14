В России на каждого переедающего школьника приходится два недоедающих

Если ребенок неправильно питается, это может привести к снижению успеваемости в школе

14 ноября 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России 10% обследованных школьников имели избыточную массу тела, а 6,4% – недостаточную, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых УрФУ, опубликованное в журнале Nutrients.

"Еще у 2,2% детей и подростков наблюдались признаки висцерального ожирения, у 20,2% школьников – умеренная и выраженная депрессия, у 5,3% – пищевая зависимость", – рассказала доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии Ольга Дорогина.

Ученые отмечают, что подростки с низкими оценками в школе и депрессией чаще страдают от пищевой зависимости: не соблюдают режим питания, пропускают завтраки и поздно ужинают.

При этом при взрослении подростка развивается его организм и существенно увеличивается учебная нагрузка, поэтому если ребенок неправильно питается, это может привести к снижению успеваемости.