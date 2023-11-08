Толстые мальчики смогут похудеть благодаря исследованию российских ученых

Аппараты для новой методики разработаны совместно с отечественным производителем

08 ноября 2023, 11:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) разработали новый метод лечения ожирения, воздействуя на мозг, сообщает РИА Новости.

Результаты исследования опубликованы в журнале Russian Open Medical Journal в материале "Использование транскраниальной магнитотерапии в сочетании с электростимуляцией для коррекции нейроэндокринно-иммунных нарушений у мальчиков с ожирением".

Исследование показало, что применение магнитотерапии и электростимуляции у мальчиков с ожирением привело к повышению гормонов (тестостерон, β-эндорфин), которые были снижены, и снижению повышенных гормонов. Это приводило к потере веса.

В СГМУ отметили, что методика воздействия на структуры головного мозга, отвечающие за аппетит, реализуется при помощи бегущего магнитного поля в сочетании с электростимуляцией.

"Аппараты разработаны совместно с отечественным производителем", – указали в вузе.

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