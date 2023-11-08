НОВОСТИОбщество

Толстые мальчики смогут похудеть благодаря исследованию российских ученых

Аппараты для новой методики разработаны совместно с отечественным производителем

08 ноября 2023, 11:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) разработали новый метод лечения ожирения, воздействуя на мозг, сообщает РИА Новости.

Результаты исследования опубликованы в журнале Russian Open Medical Journal в материале "Использование транскраниальной магнитотерапии в сочетании с электростимуляцией для коррекции нейроэндокринно-иммунных нарушений у мальчиков с ожирением".

Исследование показало, что применение магнитотерапии и электростимуляции у мальчиков с ожирением привело к повышению гормонов (тестостерон, β-эндорфин), которые были снижены, и снижению повышенных гормонов. Это приводило к потере веса.

В СГМУ отметили, что методика воздействия на структуры головного мозга, отвечающие за аппетит, реализуется при помощи бегущего магнитного поля в сочетании с электростимуляцией.

"Аппараты разработаны совместно с отечественным производителем", – указали в вузе.

Ранее российский врач назвал способы распознать зарождающееся ожирение.

Фото: pxhere.com

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НОВОСТИЗдоровье
Здоровье Ученые

Комментарии 30

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горожанка

11:59:15 08-11-2023

А что делать толстым девочкам?

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Элен без ребят

17:49:42 08-11-2023

горожанка (11:59:15 08-11-2023) А что делать толстым девочкам?... раз, два, три, четыре, пять, больше бегать, меньше жрать.

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Гость

12:02:43 08-11-2023

Надо меньше жрать фастфуда, макарошков и сидеть за компом.

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Гость

12:12:16 08-11-2023

Гость (12:02:43 08-11-2023) Надо меньше жрать фастфуда, макарошков и сидеть за компом.... За компом приходится сидеть, домашку задают со всевозможных сайтов, эл.тесты, рефераты, проекты. Хочешь, не хочешь, а приходится сидеть за компом.

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Гость

12:10:40 08-11-2023

разработали новый метод лечения ожирения, воздействуя на мозг,----- вот именно, на мозг! Ну покупать печенье коробками и конфеты киорграммами - это надо вобще не иметь ни грамма мозга)

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Гость

12:13:51 08-11-2023

Гость (12:10:40 08-11-2023) разработали новый метод лечения ожирения, воздействуя на моз... Причем здесь конфеты и печенье? Мы, например, много лет такое не едим. Также не едим макаронные изделия и фастфуд. Но лишний вес имеется, тем не менее.

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Гость

12:42:39 08-11-2023

Гость (12:13:51 08-11-2023) Причем здесь конфеты и печенье? Мы, например, много лет тако... Ведет здоровый образ жизни и имеете лишний вес?

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Гость

12:48:07 08-11-2023

Гость (12:42:39 08-11-2023) Ведет здоровый образ жизни и имеете лишний вес? ... Двигаемся мало. Сидячая работа. А питаться стараемся правильно. Обязательно свежие овощи и фрукты каждый день. Конфеты немного только на Новый год. Никакой выпечки, фастфуда, печенья, тортов и подобного. Газировку и подобное тоже много лет не покупаем. Пьем воду, молоко, чай. Но! Двигательной активности явно не хватает.

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Гость

13:32:38 08-11-2023

Гость (12:48:07 08-11-2023) Двигаемся мало. Сидячая работа. А питаться стараемся правиль... тот тип питания, что вы перечислили не очень, если честно. Фрукты каждый день не нужны. Во-первых, это сахар (съел фрукт - инсулин- голод-переедание). Во вторых, здесь они пустые, просто как сладкое лакомство. Ешьте крупы (кроме риса), макароны твердых сортов. Мясо, птицу, рыбу. Способ приготовления тоже очень важен. Можно насвиячиться свинячей отбивной, жареной в масле, и сказать, что ел правильно. Мясо же. Ну и посчитайте каллораж. Создайте небольшой дефицит и вес уйдет. Любая активность поглощает энергию. Даже умственная. Просто вы едите слишком много. Пусть и правильной, как вам кажется, еды.

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Гость

14:30:35 08-11-2023

Гость (13:32:38 08-11-2023) тот тип питания, что вы перечислили не очень, если честно. Ф... Фрукты не килограммами же едим. Но обязательно каждый день два-три фрукта на человека. Есть меньше не могу, сахар в крови падает. Активность умственная, действительно, тратит энергию. И если забуду поесть, чувствую нчальные признаки гипогликемии (начинается тремор рук, темнеет в глазах, потливость появляется, слабость и т.д.). Здесь нужна именно физ.нагрузка, без нее никак.

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Гость

16:09:16 08-11-2023

Гость (14:30:35 08-11-2023) Гость (13:32:38 08-11-2023... Если чтоб не падал сахар крови, приходится есть фрукт, значит вы себе уже организовали гиперинсулинемию своими фруктами. Одно яблоко в день, или 100 г ягод типа черника, брусника, смородина. Дело не в движении, организм тратит энергию очень экономно!

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Гость

00:16:20 09-11-2023

Гость (16:09:16 08-11-2023) Если чтоб не падал сахар крови, приходится есть фрукт, значи... Вы врач? Вы тут диагнозы так запросто в инете даёте, я прямо сижу и удивляюсь =) А ничего, что у меня с раннего детства предрасположенность к гипогликемии? Не поем вовремя - теряю сознание.

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Элен без ребят

18:06:58 08-11-2023

Гость (14:30:35 08-11-2023) Гость (13:32:38 08-11-2023) тот тип питания, что вы пе... вам всё правильно ответили про фрукты. не нужны они каждый день, а лучше замените их на ягоды. с молочкой тоже не все однозначно. исключите любые перекусы и оставьте три основных приема пищи. а если уж без фруктов никак, то оставьте один небольшой фрукт в день, с утра. на Ютубе масса полезных каналов и грамотных врачей, кто вам поможет разобраться с этим вопросом: Ковальков, Наталья Зубарева, Ольга Павлова и др. Только жулика Берга не слушайте!

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гость

14:25:28 08-11-2023

Гость (12:48:07 08-11-2023) Двигаемся мало. Сидячая работа. А питаться стараемся правиль... Этого легко изменить! Если не лень! Заведите собаку и двигательной активности сильно добавится.

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Гость

14:31:44 08-11-2023

гость (14:25:28 08-11-2023) Этого легко изменить! Если не лень! Заведите собаку и двиг... О, нет. Я совершенно не собачник. Да и живу в городе, зачем мне собака в городской квартире?

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гость

17:16:18 08-11-2023

Гость (14:31:44 08-11-2023) гость (14:25:28 08-11-2023) Этого легко изменить! Есл... Зачем мне собака в городской квартире Вот именно для двигательной активности. Пересилить себя трудно, и вместо ноутбука пойти пройтись, пробежать (двигательная активность) заставить себя не просто, а если у вас есть чувство ответственности (любовь к животным) Вам прийдется растрясти жирок раза 3 в день. Немного проживете дольше (наверное!?). Но это если вы любите животных, иначе нет ВЫ выкините животину на 2 день, и дальше отращивать бока.

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Гость

00:18:14 09-11-2023

гость (17:16:18 08-11-2023) Гость (14:31:44 08-11-2023) гость (14:25:28 08-11-2023... Я вам объясняю, мне собака НЕ НУЖНА. Они меня не интересуют совершенно. Зачем мучить животное и держать его ради... чего ради? Вы бы еще козу посоветовали завести.

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Элен без ребят

19:22:50 08-11-2023

Гость (14:31:44 08-11-2023) гость (14:25:28 08-11-2023) Этого легко изменить! Есл... скандинавская ходьба в парке, фитнес, бассейн, велотренажер... да хотя бы просто начните с пары остановок пешком.

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Элен без ребят

17:58:13 08-11-2023

Гость (12:48:07 08-11-2023) Двигаемся мало. Сидячая работа. А питаться стараемся правиль... если вы не едите кондитерку из-за сахара, то фрукты туда же приплюсуйте и замените их на ягоды. фруктоза чутка повреднее обычного сахара будет.

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Гость

00:19:56 09-11-2023

Элен без ребят (17:58:13 08-11-2023) если вы не едите кондитерку из-за сахара, то фрукты туда же ... Ягоды тоже едим, но замороженные обычно. Просто удивляет образ - раз есть лишний вес, значит едят фастфуд, булки глазированные и конфеты килограммами.

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Гость

17:55:13 08-11-2023

Гость (12:13:51 08-11-2023) Причем здесь конфеты и печенье? Мы, например, много лет тако... это зависит не только от того, что вы едите, а и как и когда вы это делаете. нюансов в этом деле очень много, включая физнагрузку и состояние эндокринной системы.

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Гость

12:24:11 08-11-2023

Причем здесь конфеты и печенье?---- правы ученые - мозг всему причина) Ключевое слово не конфеты, и не печенье, а много! жрать не надо.

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Гость

12:44:14 08-11-2023

Гость (12:24:11 08-11-2023) Причем здесь конфеты и печенье?---- правы ученые - мозг всем... А кто много жрет? Вы? Так причем тут мы? Лишний вес не только от избыточного питания бывает, но и от нехватки движения. А двигаться достаточно при сидячей работе не получается.

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Гость

13:13:18 08-11-2023

Гость (12:44:14 08-11-2023) А кто много жрет? Вы? Так причем тут мы? Лишний вес не тольк... А работа в соседнем доме? Или туда на личном авто? Но речь идет про детей. А они теперь до соседней остановки на самокате едут.

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Гость

12:30:51 08-11-2023

Сидят мальчики дома в шерстянных трусиках , кушают , играют в танчики И не бывают на улице. А зачем спросите вы ? да так мамочке лучше ведь на улице дрянные пацаны.

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Гость

12:47:50 08-11-2023

С андрогенами всё сложнее чем кажется. Говорю как знаток гзт. Тестостерон это расходник, кто бы вам что не говорил. Заполучив его, его нужно вырабатывать, побеждать, добиваться, нести мамонта... Можно сколько угодно повышать тестостерон, но если его направлять в нужное русло, то получишь лишь побочки. Густая кровь, аденома простаты, гибель нейронов головного мозга, ароматизация в эстрадиол, сексдевиации... Взгляните на форумы качков, разделы пкт, побочки, да у вас волосы встанут дыбом.

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Сергей

12:51:02 08-11-2023

В освенциме жирных заключенных не было, вывод - нужно меньше жрать!!!

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Гость

13:04:06 08-11-2023

Сергей (12:51:02 08-11-2023) В освенциме жирных заключенных не было, вывод - нужно меньше... Пухли от голода.

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Гость

12:55:08 08-11-2023

Глупо уповать лишь на андрогены. СТГ и Т3 тоже жиросжигающие гормоны. У таких ребят инсулинорезистентность запущеная.

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Гость

00:58:45 09-11-2023

Когда, наконец, научатся лечить диабет? В космос летаем, а диабет лечить не научились!!! Глядишь, и толстых стало бы меньше.

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