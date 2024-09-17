В России зарегистрировали более 32 тысяч случаев ковида

Это почти на треть выше прошлой недели

17 сентября 2024, 15:26, ИА Амител

Мужчина в медицинской маске / Фото: unsplash.com

В России за последнюю неделю выявили более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор, это на 29,8% выше, чем на прошлой неделе.

Ранее в ведомстве заявили об обнаружении в России новых вариантов ковида, которые умеют обходить иммунитет.

В Алтайском крае тем временем наблюдается сезонный рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. В регионе проводят вакцинацию, завершить которую планируют к 1 ноября.