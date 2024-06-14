В России начали снимать полнометражный фильм "Простоквашино"

Режиссерское кресло занял Сарик Андреасян

14 июня 2024, 15:15, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино" (1978)

В России начались съемки полнометражного фильма "Простоквашино" по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот".

Как сообщили в пресс-службе ТНТ, ленту создадут в формате лайв-экшн. Реальные актеры будут взаимодействовать с анимационными персонажами, а действие развернется в советское время.

Режиссером и продюсером экранизации выступает Сарик Андреасян. Дата премьеры и актерский состав пока неизвестны.