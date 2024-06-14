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В России начали снимать полнометражный фильм "Простоквашино"

Режиссерское кресло занял Сарик Андреасян

14 июня 2024, 15:15, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино" (1978)
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино" (1978)

В России начались съемки полнометражного фильма "Простоквашино" по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот".

Как сообщили в пресс-службе ТНТ, ленту создадут в формате лайв-экшн. Реальные актеры будут взаимодействовать с анимационными персонажами, а действие развернется в советское время.

Режиссером и продюсером экранизации выступает Сарик Андреасян. Дата премьеры и актерский состав пока неизвестны.

Кино

Комментарии 5

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Гость

15:45:51 14-06-2024

Очередная халтура по мотивам шедевров советской мультипликации и с Бузовой в главной роли?

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Олег

16:26:32 14-06-2024

А когда Сарик Андреасян стал режиссером?

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Гость

17:21:38 14-06-2024

Как он достал, просто поганит все до чего дотянулся

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Гость

23:08:55 14-06-2024

Гость (17:21:38 14-06-2024) Как он достал, просто поганит все до чего дотянулся... Это же ...ян.

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Гость

06:52:41 15-06-2024

Если не будет копировать образы созданные в мультфильмах СССР, актёры не будут подражать Дурову, Табакову и т.д., а создадут персонажей заново, то почему бы и нет. Мультики советские сильно сократили оригинальную книгу, а большинство современных детей и не читали её. знать не знают какие там ещё были истории.

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