В России начали снимать полнометражный фильм "Простоквашино"
Режиссерское кресло занял Сарик Андреасян
14 июня 2024, 15:15, ИА Амител
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино" (1978)
В России начались съемки полнометражного фильма "Простоквашино" по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот".
Как сообщили в пресс-службе ТНТ, ленту создадут в формате лайв-экшн. Реальные актеры будут взаимодействовать с анимационными персонажами, а действие развернется в советское время.
Режиссером и продюсером экранизации выступает Сарик Андреасян. Дата премьеры и актерский состав пока неизвестны.
15:45:51 14-06-2024
Очередная халтура по мотивам шедевров советской мультипликации и с Бузовой в главной роли?
16:26:32 14-06-2024
А когда Сарик Андреасян стал режиссером?
17:21:38 14-06-2024
Как он достал, просто поганит все до чего дотянулся
23:08:55 14-06-2024
Гость (17:21:38 14-06-2024) Как он достал, просто поганит все до чего дотянулся... Это же ...ян.
06:52:41 15-06-2024
Если не будет копировать образы созданные в мультфильмах СССР, актёры не будут подражать Дурову, Табакову и т.д., а создадут персонажей заново, то почему бы и нет. Мультики советские сильно сократили оригинальную книгу, а большинство современных детей и не читали её. знать не знают какие там ещё были истории.