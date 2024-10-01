В России начался осенний призыв в армию
Отправлять новобранцев в места службы начнут уже 15 октября
01 октября 2024, 07:31, ИА Амител
В России с 1 октября начался осенний призыв на срочную службу в армию. Соответствующий указ президента размещен на портале правовых актов.
Кампания продлится до 31 декабря. В ВС РФ призовут 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.
Повестки по-прежнему будут бумажными. Новый электронный формат протестируют только в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине.
Как сообщил ТАСС замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, отправка новобранцев в места службы начнется 15 октября.
Начальник управления Евгений Бурдинский в интервью "Звезде" отметил, что для участия в выполнении задач СВО срочников привлекать не будут. Срок службы останется неизменным и составит 12 месяцев.
10:02:58 01-10-2024
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