В России начался осенний призыв в армию

Отправлять новобранцев в места службы начнут уже 15 октября

01 октября 2024, 07:31, ИА Амител

Призывники на плацу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России с 1 октября начался осенний призыв на срочную службу в армию. Соответствующий указ президента размещен на портале правовых актов.

Кампания продлится до 31 декабря. В ВС РФ призовут 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

Повестки по-прежнему будут бумажными. Новый электронный формат протестируют только в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине.

Как сообщил ТАСС замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, отправка новобранцев в места службы начнется 15 октября.

Начальник управления Евгений Бурдинский в интервью "Звезде" отметил, что для участия в выполнении задач СВО срочников привлекать не будут. Срок службы останется неизменным и составит 12 месяцев.