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В России начнут контролировать нелегальных перевозчиков

Сейчас доля перевозок без разрешения составляет около 40% от всего рынка

12 декабря 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России планируют создать систему контроля за нелегальными перевозчиками. Как сообщает "Федпресс", об этом заявил заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.

Он отметил, что для этого уже есть некоторые технические решения. По словам Баканова, если по одному и тому же маршруту ежедневно перемещается автобус с 20-30 пассажирами при отсутствии разрешения, то, скорее всего, это нелегальная перевозка. Новые технологии позволяют отследить подобные рейсы.

Сейчас доля нелегальных перевозок составляет около 40% от всего рынка. По этой причине для регулирования проблемы требуются дополнительные решения.

Транспорт

Комментарии 4

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Гость

16:57:08 12-12-2023

А в чем нелегальность, откаты в администрацию не платят?

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Гость

17:06:26 12-12-2023

Помню реформу такси лет 8 назад начинали, . В итоге таксуют все кому не лень

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Гость

17:14:16 12-12-2023

Пусть сначала заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов в Барнауле зимой попробует уехать на ОТ с Павлика в Центр, а потом контролирует. Деятель, блин.

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Гость

19:35:50 12-12-2023

Про конкуренцию не слышали? Разрешите всем работать и плохие сами отпадут, даже заставлять не надо.

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