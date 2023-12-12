В России начнут контролировать нелегальных перевозчиков

Сейчас доля перевозок без разрешения составляет около 40% от всего рынка

12 декабря 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России планируют создать систему контроля за нелегальными перевозчиками. Как сообщает "Федпресс", об этом заявил заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.

Он отметил, что для этого уже есть некоторые технические решения. По словам Баканова, если по одному и тому же маршруту ежедневно перемещается автобус с 20-30 пассажирами при отсутствии разрешения, то, скорее всего, это нелегальная перевозка. Новые технологии позволяют отследить подобные рейсы.

Сейчас доля нелегальных перевозок составляет около 40% от всего рынка. По этой причине для регулирования проблемы требуются дополнительные решения.