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В Алтайский край поступило 7 новых автобусов из 65, закупленных в кредит

Размер займа — 800 млн рублей

12 декабря 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайский край поступили первые семь автобусов, которые власти региона закупили за счет специального казначейского кредита, выделенного по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, новые ГАЗы уже готовят для передачи Славгороду, Алейску и Змеиногорскому району.

Также в ближайшее время ожидается поставка 17 автобусов для Заринска, Каменского и Локтевского районов. Еще 41 автобус получит Барнаул.

"Всего за счет специального казначейского кредита в размере 800 миллионов рублей мы закупили 65 автобусов разной вместимости", – отметил глава региона.

По его словам, он поручил правительству решить с муниципалитетами все необходимые вопросы для оперативного запуска новой техники в работу.

Виктор Томенко Алтайский край общественный транспорт Хорошие новости

Комментарии 5

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Почему слово поручил

10:52:47 12-12-2023

А где слово потребовал. Наверное потому и делается через пень колоду. Когда запустят новые трамваи. Уже нужно спросить

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Гость

11:28:32 12-12-2023

Позвольте вопрос? А на каком таком праве, далее муниципалитеты будут передавать эти автобусы частным перевозчикам, "на халяву?", если в том же Заринске есть только частные перевозчики.

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Гость

12:39:37 12-12-2023

так это для нужд муницепалитетов наверно, а не для пассажироверевозок

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Гость

21:01:06 12-12-2023

Какой ГАЗ? НЕФАЗ обещали же???

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Галина

21:42:09 12-12-2023

Интересно, а в г. Бийск автобусов не надо? К тому же, если автобусы куплены в кредит, они должны быть муниципальными. И доход должен отчисляться в городскую казну.

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