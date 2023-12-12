В Алтайский край поступило 7 новых автобусов из 65, закупленных в кредит

Размер займа — 800 млн рублей

12 декабря 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайский край поступили первые семь автобусов, которые власти региона закупили за счет специального казначейского кредита, выделенного по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, новые ГАЗы уже готовят для передачи Славгороду, Алейску и Змеиногорскому району.

Также в ближайшее время ожидается поставка 17 автобусов для Заринска, Каменского и Локтевского районов. Еще 41 автобус получит Барнаул.

"Всего за счет специального казначейского кредита в размере 800 миллионов рублей мы закупили 65 автобусов разной вместимости", – отметил глава региона.

По его словам, он поручил правительству решить с муниципалитетами все необходимые вопросы для оперативного запуска новой техники в работу.