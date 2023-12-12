В Алтайский край поступило 7 новых автобусов из 65, закупленных в кредит
Размер займа — 800 млн рублей
12 декабря 2023, 10:45, ИА Амител
В Алтайский край поступили первые семь автобусов, которые власти региона закупили за счет специального казначейского кредита, выделенного по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, новые ГАЗы уже готовят для передачи Славгороду, Алейску и Змеиногорскому району.
Также в ближайшее время ожидается поставка 17 автобусов для Заринска, Каменского и Локтевского районов. Еще 41 автобус получит Барнаул.
"Всего за счет специального казначейского кредита в размере 800 миллионов рублей мы закупили 65 автобусов разной вместимости", – отметил глава региона.
По его словам, он поручил правительству решить с муниципалитетами все необходимые вопросы для оперативного запуска новой техники в работу.
10:52:47 12-12-2023
А где слово потребовал. Наверное потому и делается через пень колоду. Когда запустят новые трамваи. Уже нужно спросить
11:28:32 12-12-2023
Позвольте вопрос? А на каком таком праве, далее муниципалитеты будут передавать эти автобусы частным перевозчикам, "на халяву?", если в том же Заринске есть только частные перевозчики.
12:39:37 12-12-2023
так это для нужд муницепалитетов наверно, а не для пассажироверевозок
21:01:06 12-12-2023
Какой ГАЗ? НЕФАЗ обещали же???
21:42:09 12-12-2023
Интересно, а в г. Бийск автобусов не надо? К тому же, если автобусы куплены в кредит, они должны быть муниципальными. И доход должен отчисляться в городскую казну.