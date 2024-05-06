В России начнут отмечать День математика
Праздник планируют отмечать 1 декабря — в день рождения Николая Лобачевского
06 мая 2024, 08:30, ИА Амител
Школьная доска / Фото: unsplash.com
Правительство России утвердило новый профессиональный праздник – День математика, сообщается на сайте кабмина.
Праздничной датой предлагают сделать 1 декабря – в этот день родился выдающийся математик, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии Николай Лобачевский (1792–1856).
С предложением установить такой праздник ранее обратился ректор МГУ.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения в течение двух месяцев закрепить решение нормативным правовым актом.
09:13:57 06-05-2024
Получается 2 праздника будет:
1 апреля - Всемирный день математики
1 декабря - День математика
11:03:47 06-05-2024
serg (09:13:57 06-05-2024) Получается 2 праздника будет:1 апреля - Всемирный день м... 1 декабря будем отмечать свой День математика.И пусть весь мир подождёт.