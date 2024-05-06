В России начнут отмечать День математика

Праздник планируют отмечать 1 декабря — в день рождения Николая Лобачевского

06 мая 2024, 08:30, ИА Амител

Школьная доска / Фото: unsplash.com

Правительство России утвердило новый профессиональный праздник – День математика, сообщается на сайте кабмина.

Праздничной датой предлагают сделать 1 декабря – в этот день родился выдающийся математик, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии Николай Лобачевский (1792–1856).

С предложением установить такой праздник ранее обратился ректор МГУ.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения в течение двух месяцев закрепить решение нормативным правовым актом.