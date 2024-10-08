В России начнутся испытания вакцины от рака
Препарат будут создавать персонализированно: на основе генома опухоли и генома пациента
08 октября 2024, 13:36, ИА Амител
В ближайшее время в России начнутся испытания отечественной терапевтической вакцины от рака. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Ленту.ру", об этом рассказал директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики Вячеслав Косоруков.
По его словам, этап клинических испытаний, вероятно, начнется уже скоро. Они могут быть как исследованиями в рамках клинических исключений, либо же полноценными. Сама вакцина будет создаваться на основе генома опухоли пациента и его генома. После операции средство будет выполнять функцию терапевтического средства.
Косоруков также напомнил, что с 2025 года в России станет законным лечение пациентов персонализированными лекарствами в случаях, когда невозможно провести клинические исследования.
14:02:18 08-10-2024
читала такую новость еще когда Настю няню киношную начинали лечить. Стоимость атм примерно как 5 квартир в Москве
16:20:58 08-10-2024
Гость (14:02:18 08-10-2024) читала такую новость еще когда Настю няню киношную начинали ... заходит в практику.
англы весной начали тестить.