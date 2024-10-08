В России начнутся испытания вакцины от рака

Препарат будут создавать персонализированно: на основе генома опухоли и генома пациента

08 октября 2024, 13:36, ИА Амител

Вакцина в шприце / Фото: unsplash.com

В ближайшее время в России начнутся испытания отечественной терапевтической вакцины от рака. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Ленту.ру", об этом рассказал директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики Вячеслав Косоруков.

По его словам, этап клинических испытаний, вероятно, начнется уже скоро. Они могут быть как исследованиями в рамках клинических исключений, либо же полноценными. Сама вакцина будет создаваться на основе генома опухоли пациента и его генома. После операции средство будет выполнять функцию терапевтического средства.

Косоруков также напомнил, что с 2025 года в России станет законным лечение пациентов персонализированными лекарствами в случаях, когда невозможно провести клинические исследования.