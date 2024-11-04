В России не хотят вводить предельные цены на продукты
Стабилизировать цены будут иначе
04 ноября 2024, 10:10, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1265613
Российские власти не намерены устанавливать предельные цены или надбавки на социально значимые продукты, чтобы избежать роста их стоимости, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на протокол совещания по ценам на продукты в правительстве.
Минсельхоз, Минпромторг и ФАС России намерены расширить список товаров, по которым торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки, и координировать информационную политику для предотвращения негативных последствий.
В октябре сообщалось, что Минсельхоз наращивает импорт сливочного масла из дружественных стран и ведет мониторинг отпускных цен для стабилизации цен на внутреннем рынке.
10:24:52 04-11-2024
До руководились, масло за три девять земель дешевле, чем родное. Может на сто процентов почистить руководство страны? Не нужны нам такие кони и возницы на переправе, которая длится уже тридцать три года.
14:18:33 04-11-2024
Гость (10:24:52 04-11-2024) До руководились, масло за три девять земель дешевле, чем род... А что именно длится 33 года? Не могу понять ваш гнев. Кто-то восстание устроил за сохранение Союза? Или все-таки все молча согласились с его развалом? И про кого вы говорите «нам не нужны»? Что это за люди? Вы у них доверенность получили на выступление от их лица? Насчет дешевого масла: какое импортное масло дешевле местного? Назовите марку и производителя. Хочу проверить обоснованность вашего заявления.
16:21:05 05-11-2024
Гость (14:18:33 04-11-2024) А что именно длится 33 года? Не могу понять ваш гнев. Кто-то... Против союза никто не голосовал.И за эту навязанную нам систему тоже.Все надеялись на лучшую жизнь,но мы обманулись.Все эти заверения о высоком уровне жизни оказались ложью.Теперь многие вспоминают ту социальную политику которая была при Союзе.Сейчас что то подобное у нас есть?Попробуй вылечись,попробуй выучись,попробуй заработай пенсию.Я не говорю уж про всю эту дороговизну.
10:38:17 04-11-2024
Откройте границы, пусть загнутся эти импортозамещатели-душегубы.
Режим их ни за качество, ни за ценники не трогает.(бизнес нельзя кошмарить)
А народ грабить бизнесу разрешено.
И это в то время когда страна ведёт боевые действия
14:19:33 04-11-2024
Гость (10:38:17 04-11-2024) Откройте границы, пусть загнутся эти импортозамещатели-душе... Поясните мне как могут быть открыты границы в то время как страна ведет боевые действия? Как у вас одно с другим вяжется?
12:15:17 04-11-2024
Не хотят, но вводят. И дальше введут.
13:15:28 04-11-2024
Надо ограничить предельную наценку в торговых сетях на основные продукты питания. Вон, сам министр жаловался, что масло в оптовых каналах по 600 рублей, а в розницу продается по 1000. Почти 100% наценки. Весь жир оседает в торговых сетях.
22:16:00 04-11-2024
Гость (13:15:28 04-11-2024) Надо ограничить предельную наценку в торговых сетях на основ... Ну так ЛЮДЯМ жить нужно.
15:32:47 04-11-2024
а кто не хочет? барыги которые на нас навариваются? Естественно.
Попробуйте у НАРОДА СПРОСИТЬ, Результат удивит....