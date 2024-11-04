В России не хотят вводить предельные цены на продукты

Стабилизировать цены будут иначе

04 ноября 2024, 10:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1265613

Российские власти не намерены устанавливать предельные цены или надбавки на социально значимые продукты, чтобы избежать роста их стоимости, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на протокол совещания по ценам на продукты в правительстве.

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС России намерены расширить список товаров, по которым торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки, и координировать информационную политику для предотвращения негативных последствий.

В октябре сообщалось, что Минсельхоз наращивает импорт сливочного масла из дружественных стран и ведет мониторинг отпускных цен для стабилизации цен на внутреннем рынке.