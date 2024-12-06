В России новогодний шоколадный набор подорожал на 11% за год

Это связано с ростом цен на какао-бобы

06 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Новогодние подарки / Фото: amic.ru

Шоколадный набор весом 500 граммов, который дарят детям на новогодние праздники, подорожал до 389 рублей за год. Об этом сообщает РИА Новости.

Обычно в состав такого набора входят шоколадные конфеты, зефир, мягкие глазированные конфеты, а также карамель.

"Стоимость детского шоколадного подарка за последний год увеличилась на 11%. В состав данного набора весом 500 г входят по 150 г натуральных шоколадных конфет и зефира, по 100 г шоколада и мягких глазированных конфет, а также 50 г карамели. В октябре 2024 года средняя стоимость такого набора по стране составила 389 рублей, что на 39 рублей больше, чем годом ранее", – рассказал агентству эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Наибольшее увеличение цен эксперт отметил у шоколада: он подорожал на 15,8%. Это связано с резким ростом цен на основное сырье для производства – какао-бобы. Повышение цен на какао в основном вызвано неблагоприятными изменениями климатических условий, а также увеличением мирового спроса на изделия из шоколада.

Меньше всех кондитерских изделий подорожала карамель. Ее цена увеличилась всего на 7,1%. Один из основных ингредиентов для ее приготовления – сахар – стал дешевле.