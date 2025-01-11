В России обяжут авиакомпании сажать детей рядом с сопровождающими без доплаты

Такое решение принял Минтранс

11 января 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: Leio McLaren / unsplash.com

Российские авиакомпании с 20 января будут обязаны размещать ребенка до 12 лет на соседнее место с сопровождающим без взимания дополнительной платы, следует из нового приказа Минтранса.

Дети и сопровождающие при этом должны будут находиться в одном ряду и не должны быть разделены проходом.

С 10 января российские авиакомпании начали делать скидку 50% на билеты детям до 12 лет. При этом малыши до двух лет могут летать бесплатно внутри страны и со скидкой 90% – за рубеж.