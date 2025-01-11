В России обяжут авиакомпании сажать детей рядом с сопровождающими без доплаты
Такое решение принял Минтранс
11 января 2025, 17:00, ИА Амител
Фото: Leio McLaren / unsplash.com
Российские авиакомпании с 20 января будут обязаны размещать ребенка до 12 лет на соседнее место с сопровождающим без взимания дополнительной платы, следует из нового приказа Минтранса.
Дети и сопровождающие при этом должны будут находиться в одном ряду и не должны быть разделены проходом.
С 10 января российские авиакомпании начали делать скидку 50% на билеты детям до 12 лет. При этом малыши до двух лет могут летать бесплатно внутри страны и со скидкой 90% – за рубеж.
18:05:49 11-01-2025
А если ему уже исполнилось 12 он может и в другом конце салона, ведь в случае ЧП он уже не побежит искать маму, а как взрослый эвакуируется
19:13:27 11-01-2025
Гость (18:05:49 11-01-2025) А если ему уже исполнилось 12 он может и в другом конце сало... если не дебил, то да. вы вообще давно видели 12 летних детей?
19:06:43 11-01-2025
за это заплатят другие пассажиры
19:52:07 11-01-2025
Еще нужно обязать яжемамок чтобы заботились о покупке нужных мест, а не перекладывали потом эту проблему на других людей.
09:30:59 12-01-2025
Еще бы рейсы без детей сделали! Пусть даже подороже. Но без детей орущих.
14:31:42 12-01-2025
Гость (09:30:59 12-01-2025) Еще бы рейсы без детей сделали! Пусть даже подороже. Но без ... бездетная что ли (или бездетный), таких как ты надо сразу не пускать в самолет. Нормально, когда семья и есть дети. И пусть даже орут, значит живые. А если ты не наводишь детей - бог тебя по полной наказал. Старость проведешь "в радости"
16:25:38 12-01-2025
Гость (14:31:42 12-01-2025) бездетная что ли (или бездетный), таких как ты надо сразу не... Больной что ли? А в курсе, что есть отели в том числе и курортные отели 16+, страну теперь из-за этого разгромить?
18:25:47 12-01-2025
Гость (14:31:42 12-01-2025) бездетная что ли (или бездетный), таких как ты надо сразу не...
А ты врачь что ли, чтобы диагноз ставить? Сам напридумывал кучу ерунды, выставил себя в глупом виде и радуешься сидишь!
01:28:48 13-01-2025
Гость (18:25:47 12-01-2025) А ты врачь что ли, чтобы диагноз ставить? Сам напридумыв... раньше было стыдно об этом даже думать, тем более говорить. Дети наше все и ты ведь тоже когда-то орал... Семья без детей не может. А если ты один, так это твои проблемы, молчи и не вякай...
06:57:47 13-01-2025
Гость (18:25:47 12-01-2025) А ты врачь что ли, чтобы диагноз ставить? Сам напридумыв... Ты реально больной, как минимум слепой)) где ты про больного утверждение увидел?
21:12:57 12-01-2025
Гость (14:31:42 12-01-2025) бездетная что ли (или бездетный), таких как ты надо сразу не...
Не факт, что тебя твои же дети в старости не сдадут в приют! Так что не особо обольщайся.
01:24:43 13-01-2025
Гость (21:12:57 12-01-2025) Не факт, что тебя твои же дети в старости не сдадут в пр... да, уж - дебилов сколько стало, которые детей ненавидят... Про секс в семье не слышали....
01:31:14 13-01-2025
Гость (21:12:57 12-01-2025) Не факт, что тебя твои же дети в старости не сдадут в пр... если правильно детей воспитываешь - проблем нет. А если тебя раздражает их крик, что сказать - искренне жаль таких...
07:48:35 13-01-2025
Гость (14:31:42 12-01-2025) бездетная что ли (или бездетный), таких как ты надо сразу не... Нормально когда есть дети. Ненормально когда дети орут как резанные. Какая нужда тащить годовалого ребенка в самолете? Тебе блин что с ним делать? На экскурсии водить надо? Пускай дома сидит.
15:58:25 12-01-2025
В s7 всегда места с детьми бесплатно выбирались, скорее всего это касается только одного перевозчика, победы
14:11:24 13-01-2025
А что делать если места уже разобали и остались только раскиданные по салону? Ущемлять тех кто купил заранее?