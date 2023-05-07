В России оценили возможное введение квот для туристов на Бали

Эксперты считают, что правильнее было бы образовывать туристов

07 мая 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поделился мнением о том, что на Бали могут ввести вековые квоты на въезд туристов. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Горина, на данный момент власти острова не приняли окончательного решения по этому вопросу.

При этом эксперт отметил, что нельзя назвать такое решение правильным. Он считает, что правильнее было бы обучать туристов культуре и правилам поведения.

Ранее на Бали заявили, что задумались о введении квот для туристов из-за того, что они плохо себя ведут.