НОВОСТИТуризм

В России оценили возможное введение квот для туристов на Бали

Эксперты считают, что правильнее было бы образовывать туристов

07 мая 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поделился мнением о том, что на Бали могут ввести вековые квоты на въезд туристов. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Горина, на данный момент власти острова не приняли окончательного решения по этому вопросу. 

При этом эксперт отметил, что нельзя назвать такое решение правильным. Он считает, что правильнее было бы обучать туристов культуре и правилам поведения.

Ранее на Бали заявили, что задумались о введении квот для туристов из-за того, что они плохо себя ведут.

Туризм

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

02:33:50 08-05-2023

Мужику не надо * Бали и мальдив * Если есть гаражный * Кооператив

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:24 08-05-2023

Гость (02:33:50 08-05-2023) Мужику не надо * Бали и мальдив * Если есть гаражный * Ко... мужику-алкашу, конечно это не надо

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:33 08-05-2023

правильнее было бы обучать туристов культуре и правилам поведения.----Но некоторые просто необучаемы. Так что пусть дома сидят. Или в гаражах, как выше написано.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:25:51 08-05-2023

Гость (09:19:33 08-05-2023) правильнее было бы обучать туристов культуре и правилам пове... Так вот очень плохо, когда у необучаемых есть деньги на Бали. Они и дома свинячат, и там тоже.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров