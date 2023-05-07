В России оценили возможное введение квот для туристов на Бали
Эксперты считают, что правильнее было бы образовывать туристов
07 мая 2023, 21:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поделился мнением о том, что на Бали могут ввести вековые квоты на въезд туристов. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам Горина, на данный момент власти острова не приняли окончательного решения по этому вопросу.
При этом эксперт отметил, что нельзя назвать такое решение правильным. Он считает, что правильнее было бы обучать туристов культуре и правилам поведения.
Ранее на Бали заявили, что задумались о введении квот для туристов из-за того, что они плохо себя ведут.
02:33:50 08-05-2023
Мужику не надо * Бали и мальдив * Если есть гаражный * Кооператив
13:10:24 08-05-2023
Гость (02:33:50 08-05-2023) Мужику не надо * Бали и мальдив * Если есть гаражный * Ко... мужику-алкашу, конечно это не надо
09:19:33 08-05-2023
правильнее было бы обучать туристов культуре и правилам поведения.----Но некоторые просто необучаемы. Так что пусть дома сидят. Или в гаражах, как выше написано.
18:25:51 08-05-2023
Гость (09:19:33 08-05-2023) правильнее было бы обучать туристов культуре и правилам пове... Так вот очень плохо, когда у необучаемых есть деньги на Бали. Они и дома свинячат, и там тоже.