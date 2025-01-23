Огурцы и яйца в России подешевели за неделю
При этом в цене снова выросла водка, а также фрукты и овощи
23 января 2025, 08:45, ИА Амител
Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru
С 14 по 20 января в России упали на 1,2% цены на огурцы, а яйца куриные стали дешевле на 0,6%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.
Согласно предыдущему отчетному периоду (с 1 по 13 января), огурцы подорожали на 8,6%, а куриные яйца – на 2%.
Помимо этого, в цене на 0,8% выросла водка. Говядина, ультрапастеризованное молоко и маргарин подорожали на 0,6%, а молоко пастеризованное и пшено – на 0,5%.
Также цены вновь стали выше на плодоовощную продукцию (+0,5%):
- яблоки подорожали на 1,9%;
- лук репчатый – на 1,5%;
- бананы – на 1,1%;
- капуста белокочанная – на 0,9%;
- картофель – на 0,7%;
- свекла столовая – на 0,6%;
- помидоры – на 0,1%.
09:47:07 23-01-2025
Дан приказ сверху - яйца и огурцы подешеветь на насколько дней! - Есть Господин! А то мы тухнем и разлагаемся.
10:34:23 23-01-2025
Не заметил чтобы дешевели.
Можно конкретней в каком магазине и в ккое время замечено подешеевение? )))
11:26:27 23-01-2025
Гость (10:34:23 23-01-2025) Не заметил чтобы дешевели.Можно конкретней в каком магаз... в 5ке огурцы по 209, в ма-ра 269р. вот вам и удешевление. яйца беру не в супермаркете, 0й сорт по 80р. несколько дней назад была цена.
11:12:21 23-01-2025
Гость (10:34:23 23-01-2025) Не заметил чтобы дешевели.Можно конкретней в каком магаз... да что то доже не заметноудешивления