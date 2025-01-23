Огурцы и яйца в России подешевели за неделю

При этом в цене снова выросла водка, а также фрукты и овощи

23 января 2025, 08:45, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

С 14 по 20 января в России упали на 1,2% цены на огурцы, а яйца куриные стали дешевле на 0,6%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.

Согласно предыдущему отчетному периоду (с 1 по 13 января), огурцы подорожали на 8,6%, а куриные яйца – на 2%.

Помимо этого, в цене на 0,8% выросла водка. Говядина, ультрапастеризованное молоко и маргарин подорожали на 0,6%, а молоко пастеризованное и пшено – на 0,5%.

Также цены вновь стали выше на плодоовощную продукцию (+0,5%):