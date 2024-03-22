В России опять дорожает дизтопливо, от которого зависит цена продукции аграриев
Ожидается новый виток продовольственной инфляции, которая ударит по малообеспеченным слоям населения
22 марта 2024, 10:32, ИА Амител
В Госдуме готовят обращение к правительству РФ о запрете вывоза дизтоплива, поскольку от стоимости горюче-смазочных материалов зависит цена продукции аграриев, пишет "Парламентская газета".
Как отметил первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников, депутаты начали заниматься этой проблемой в 2023 году, когда в разгар уборочной кампании резко взлетели цены на топливо.
"Тогда был принят ряд важных решений, среди которых организация постоянного мониторинга цен на топливо для сельхозпроизводителей", – указал Плотников.
Сегодня, по его словам, данные мониторинга снова показывают тревожную картину: с началом весеннего сева в южных регионах биржевая цена на дизель уже поднялась на 15%.
Плотников подчеркнул, что если рост цен на топливо не остановить, то произойдет новый виток продовольственной инфляции, которая ударит по малообеспеченным слоям населения.
"Уже приняты меры по ограничению экспорта бензина на полгода. Такие ограничения необходимо принять и по дизельному топливу", – подчеркнул парламентарий.
10:42:12 22-03-2024
Коллективный запад во главе с США продолжают свои гнусные делишки.
12:49:22 22-03-2024
Гость (10:42:12 22-03-2024) Коллективный запад во главе с США продолжают свои гнусные де... Это про депутатов?
18:55:53 22-03-2024
Гость (10:42:12 22-03-2024) Коллективный запад во главе с США продолжают свои гнусные де... то есть,наши хапуги во все являются не нашими,а американскими,так не понятка возникает-а куда смотрит наша все сильная власть что мерикански шпиены так нагло разваливают экономику страны?
10:48:38 22-03-2024
А что, летнее топливо дороже зимнего?
12:39:55 22-03-2024
Гость (10:48:38 22-03-2024) А что, летнее топливо дороже зимнего?... Летом вы за отопление не платите, значит сэкономленные средства можно потратить на топливо
10:48:38 22-03-2024
Это нам за 87%?
13:08:54 22-03-2024
Гость (10:48:38 22-03-2024) Это нам за 87%? ... Долг платежом красен
15:02:33 22-03-2024
Оно не само дорожает. Его дорожает, убитый горем сечин и подобные персонажи, которые надеются к гробешнику карманы пришить.