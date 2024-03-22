В России опять дорожает дизтопливо, от которого зависит цена продукции аграриев

Ожидается новый виток продовольственной инфляции, которая ударит по малообеспеченным слоям населения

22 марта 2024, 10:32, ИА Амител

Комбайн в поле / Фото: unsplash.com

В Госдуме готовят обращение к правительству РФ о запрете вывоза дизтоплива, поскольку от стоимости горюче-смазочных материалов зависит цена продукции аграриев, пишет "Парламентская газета".

Как отметил первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников, депутаты начали заниматься этой проблемой в 2023 году, когда в разгар уборочной кампании резко взлетели цены на топливо.

"Тогда был принят ряд важных решений, среди которых организация постоянного мониторинга цен на топливо для сельхозпроизводителей", – указал Плотников.

Сегодня, по его словам, данные мониторинга снова показывают тревожную картину: с началом весеннего сева в южных регионах биржевая цена на дизель уже поднялась на 15%.

Плотников подчеркнул, что если рост цен на топливо не остановить, то произойдет новый виток продовольственной инфляции, которая ударит по малообеспеченным слоям населения.