НОВОСТИЭкономика

В России опять дорожает дизтопливо, от которого зависит цена продукции аграриев

Ожидается новый виток продовольственной инфляции, которая ударит по малообеспеченным слоям населения

22 марта 2024, 10:32, ИА Амител

Комбайн в поле / Фото: unsplash.com
Комбайн в поле / Фото: unsplash.com

В Госдуме готовят обращение к правительству РФ о запрете вывоза дизтоплива, поскольку от стоимости горюче-смазочных материалов зависит цена продукции аграриев, пишет "Парламентская газета".

Как отметил первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников, депутаты начали заниматься этой проблемой в 2023 году, когда в разгар уборочной кампании резко взлетели цены на топливо.

"Тогда был принят ряд важных решений, среди которых организация постоянного мониторинга цен на топливо для сельхозпроизводителей", – указал Плотников.

Сегодня, по его словам, данные мониторинга снова показывают тревожную картину: с началом весеннего сева в южных регионах биржевая цена на дизель уже поднялась на 15%.

Плотников подчеркнул, что если рост цен на топливо не остановить, то произойдет новый виток продовольственной инфляции, которая ударит по малообеспеченным слоям населения.

"Уже приняты меры по ограничению экспорта бензина на полгода. Такие ограничения необходимо принять и по дизельному топливу", – подчеркнул парламентарий.

Фото: unsplash.com

За соляркой пришлось ехать 50 км. На Алтае вновь возникли перебои с дизтопливом

Дефицит дизельного топлива возник на сети "Роснефть" сразу в нескольких районах Алтайского края
НОВОСТИОбщество
цены сельское хозяйство Топливо

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:42:12 22-03-2024

Коллективный запад во главе с США продолжают свои гнусные делишки.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:22 22-03-2024

Гость (10:42:12 22-03-2024) Коллективный запад во главе с США продолжают свои гнусные де... Это про депутатов?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:55:53 22-03-2024

Гость (10:42:12 22-03-2024) Коллективный запад во главе с США продолжают свои гнусные де... то есть,наши хапуги во все являются не нашими,а американскими,так не понятка возникает-а куда смотрит наша все сильная власть что мерикански шпиены так нагло разваливают экономику страны?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:38 22-03-2024

А что, летнее топливо дороже зимнего?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:55 22-03-2024

Гость (10:48:38 22-03-2024) А что, летнее топливо дороже зимнего?... Летом вы за отопление не платите, значит сэкономленные средства можно потратить на топливо

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:38 22-03-2024

Это нам за 87%?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:54 22-03-2024

Гость (10:48:38 22-03-2024) Это нам за 87%? ... Долг платежом красен

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:33 22-03-2024

Оно не само дорожает. Его дорожает, убитый горем сечин и подобные персонажи, которые надеются к гробешнику карманы пришить.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров