Дефицит дизельного топлива возник на сети "Роснефть" сразу в нескольких районах Алтайского края

29 сентября 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дизельное топливо закончилось на автозаправочных станциях "Роснефть" во всем Тальменском районе. Как сообщил amic.ru один из водителей, в поисках дизеля ему пришлось ехать в Боровиху, но и там солярки не оказалось: АЗС была вообще закрыта. Заправиться удалось только в поселке Солнечном, который находится от Тальменки на расстоянии почти 50 километров.

"Наше предприятие относится к оперативным службам, и заправляемся мы по топливным картам на "Роснефти". Сегодня утром приехали на АЗС, висит табличка: "Дизтоплива нет". Сообщение на выезд может поступить в любой момент и его нужно оперативно отработать, а у нас в баках пусто. В итоге пришлось ехать за соляркой до поселка Солнечного. На всех АЗС сети, которые располагаются ранее по федеральной трассе, ДТ не было нигде. В Боровихе заправка вообще не работает. Недалеко от поворота на село Луговое работал только один пистолет на АИ-95", – рассказал водитель.

На этой неделе, по информации amic.ru, проблемы с дизельным топливом также возникали на автозаправочных станциях АЗС "Роснефть" в Камне-на-Оби, Повалихе и Барнауле. Amic.ru отправил запрос в нефтяную компанию, но к моменту публикации ответ не был получен.

Как ранее сообщал amic.ru, президент России Владимир Путин дал поручение нефтяным компаниям разрешить проблемы с дефицитом топлива на внутреннем рынке. С 21 сентября действует временный запрет на вывоз бензина и дизельного топлива. Министерство энергетики пошло на этот шаг, чтобы пресечь серый экспорт моторного топлива, насытить внутренний рынок и дополнительно снизить стоимость нефтепродуктов.