НОВОСТИОбщество

В России отменили шествие "Бессмертного полка" в 2024 году

Будут другие форматы проведения мероприятия

23 апреля 2024, 16:32, ИА Амител

Шествие "Бессмертного полка" / Фото: amic.ru
Шествие "Бессмертного полка" / Фото: amic.ru

Шествие "Бессмертного полка" в России в 2024 году отменили из соображений безопасности, сообщила 23 апреля первый заместитель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

"В связи с существующими угрозами общественной безопасности Центральный штаб "Бессмертного полка" принял решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в 2024 году в очном формате", – пояснила Цунаева.

Напомним, в Барнауле за последние четыре года шествие "Бессмертного полка" лишь один раз проходило в очном формате – в 2022 году. В 2020 и 2021 годах мероприятие состоялось в онлайн-режиме из-за коронавируса, а в 2023-м – из-за угроз общественной безопасности.

Пройдет ли "Бессмертный полк" по улицам Барнаула 9 мая 2024 года?

До конца апреля организаторы должны решить, проводить шествие "Бессмертного полка" или нет
НОВОСТИОбщество
День Победы бессмертный полк
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Комментарии 5

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Гость

16:49:24 23-04-2024

У нас 19 апреля телевизор сказал, что бессмертный полк пойдет своей дорогой 9 мая. Может оказия из Москвы о запрете, еще не дошла?

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Гость

16:53:24 23-04-2024

От Урала до Дальнего Востока беспилотник и ракета ВСУ не долетят.

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Гость

17:06:31 23-04-2024

Гость (16:53:24 23-04-2024) От Урала до Дальнего Востока беспилотник и ракета ВСУ не дол... Гость, зри в небо. Враги, придумали беспилотник на три тысячи, вполне может завернуть в Барнаул.

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Гость

17:20:50 23-04-2024

Гость (17:06:31 23-04-2024) Гость, зри в небо. Враги, придумали беспилотник на три тысяч... Сиди дома теперь.

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Гость

19:43:52 23-04-2024

Гость (17:06:31 23-04-2024) Гость, зри в небо. Враги, придумали беспилотник на три тысяч... Подучите синтаксис...

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