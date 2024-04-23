Будут другие форматы проведения мероприятия

23 апреля 2024, 16:32, ИА Амител

Шествие "Бессмертного полка" / Фото: amic.ru

Шествие "Бессмертного полка" в России в 2024 году отменили из соображений безопасности, сообщила 23 апреля первый заместитель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

"В связи с существующими угрозами общественной безопасности Центральный штаб "Бессмертного полка" принял решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в 2024 году в очном формате", – пояснила Цунаева.

Напомним, в Барнауле за последние четыре года шествие "Бессмертного полка" лишь один раз проходило в очном формате – в 2022 году. В 2020 и 2021 годах мероприятие состоялось в онлайн-режиме из-за коронавируса, а в 2023-м – из-за угроз общественной безопасности.