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Пройдет ли "Бессмертный полк" по улицам Барнаула 9 мая 2024 года?

До конца апреля организаторы должны решить, проводить шествие "Бессмертного полка" или нет

16 апреля 2024, 14:15, ИА Амител

Определенности по поводу проведения акции "Бессмертный полк" в 2024 году у её организаторов пока нет. Судьба мероприятия по всей России решится только в конце апреля. Об этом amic.ru рассказали устроители шествия.

"Информация будет после конференции, которая состоится ближе к концу апреля. Она решит судьбу "Бессмертного полка" по всей России. Точной даты у нас пока нет, вся информация будет на сайте", – пояснили amic.ru организаторы.

В мэрии Барнаула amic.ru также сказали, что еще не знают, будет ли в этом году шествие - ждут решения организаторов. Однако сейчас акция указана в плане мероприятий на 9 мая 2024 года.

Отметим, что в 2024 году главный городской концерт в честь Дня Победы состоится на площади Сахарова. Там же вечером прогремит праздничный салют.

Напомним, что в Барнауле акция "Бессмертный полк" за последние четыре года проходила в очном формате только в 2022-м. В 2020 и 2021 годах ее проводили в онлайн-режиме из-за коронавируса. В 2023-м акцию отменили из-за вероятности угроз, связанных с проведением спецоперации. При этом тогда некоторые барнаульцы все равно вышли с портретами ветеранов.

Барнаул День Победы бессмертный полк
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Комментарии 8

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Гость

16:15:39 16-04-2024

Правду всегда трудно сказать, ложь всегда легко слушать.
(Сюзанна Броан)

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Гость

10:19:09 17-04-2024

Гость (16:15:39 16-04-2024) Правду всегда трудно сказать, ложь всегда легко слушать.... Постом ошибся.

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Гость

16:39:38 16-04-2024

Если само шествие не будут организовывать, то выйти на улицу с портретом своего родственника-учпстника ВОВ и прогуляться по городу - это очень хорошая альтернатива.

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Гость

16:56:41 16-04-2024

Ну, наконец-то рассказали... Спасибо!

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Гость

18:22:42 16-04-2024

Выходим сами!!! И все тут! Портрет близкого родственника, ни какой не лозунг! Не экономическое или политическое требование!.. А просто портрет родного человека!!! Бояться они!? Чего!?

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Гость

19:36:16 16-04-2024

Гость (18:22:42 16-04-2024) Выходим сами!!! И все тут! Портрет близкого родственника, ни... Это бунт?

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Гость

20:15:44 16-04-2024

Оставьте уже мёртвых в покое. Не таскайте в интересах текущего момента. Стройте свою жизнь, живите настоящим.

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Гость.

06:37:06 17-04-2024

Гость (20:15:44 16-04-2024) Оставьте уже мёртвых в покое. Не таскайте в интересах текуще... Мы должны знать и помнить не только своих погибших родственников, мы должны видеть в портретах массы советских людей, отдавших жизни за свою РОдину. И победивших коричневую общеевропейскую чуму.

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