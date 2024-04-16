До конца апреля организаторы должны решить, проводить шествие "Бессмертного полка" или нет

16 апреля 2024, 14:15, ИА Амител

Определенности по поводу проведения акции "Бессмертный полк" в 2024 году у её организаторов пока нет. Судьба мероприятия по всей России решится только в конце апреля. Об этом amic.ru рассказали устроители шествия.

"Информация будет после конференции, которая состоится ближе к концу апреля. Она решит судьбу "Бессмертного полка" по всей России. Точной даты у нас пока нет, вся информация будет на сайте", – пояснили amic.ru организаторы.

В мэрии Барнаула amic.ru также сказали, что еще не знают, будет ли в этом году шествие - ждут решения организаторов. Однако сейчас акция указана в плане мероприятий на 9 мая 2024 года.

Отметим, что в 2024 году главный городской концерт в честь Дня Победы состоится на площади Сахарова. Там же вечером прогремит праздничный салют.

Напомним, что в Барнауле акция "Бессмертный полк" за последние четыре года проходила в очном формате только в 2022-м. В 2020 и 2021 годах ее проводили в онлайн-режиме из-за коронавируса. В 2023-м акцию отменили из-за вероятности угроз, связанных с проведением спецоперации. При этом тогда некоторые барнаульцы все равно вышли с портретами ветеранов.