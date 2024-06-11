В России ожидается рост заболеваемости коронавирусом
В Роспотребнадзоре отметили, что COVID стал сезонным заболеванием
11 июня 2024, 11:46, ИА Амител
Девушка в маске / Фото: pxhere.com/ru/photo/1620247
Осенью ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом, но пока нет оснований опасаться за здоровье россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы ожидаем новый рост заболеваемости в начале осени", – сказала Попова.
Она отметила, что коронавирус уже стал сезонным заболеванием.
По ее словам, во время отпуска важно не навредить своему здоровью. Для этого нужно соблюдать простые правила гигиены.
11:49:46 11-06-2024
Если искуственный вирус становится сезонным, значит это кому то надо. Бизнес, ничего личного. Спрос на пилюльки, оборудование. Заинтересованные лица в шоколаде.
13:26:18 11-06-2024
к этому времени может уже договорятся