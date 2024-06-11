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В России ожидается рост заболеваемости коронавирусом

В Роспотребнадзоре отметили, что COVID стал сезонным заболеванием

11 июня 2024, 11:46, ИА Амител

Девушка в маске / Фото: pxhere.com/ru/photo/1620247
Девушка в маске / Фото: pxhere.com/ru/photo/1620247

Осенью ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом, но пока нет оснований опасаться за здоровье россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы ожидаем новый рост заболеваемости в начале осени", – сказала Попова.

Она отметила, что коронавирус уже стал сезонным заболеванием. 

По ее словам, во время отпуска важно не навредить своему здоровью. Для этого нужно соблюдать простые правила гигиены.

Коронавирус

Комментарии 2

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Гость

11:49:46 11-06-2024

Если искуственный вирус становится сезонным, значит это кому то надо. Бизнес, ничего личного. Спрос на пилюльки, оборудование. Заинтересованные лица в шоколаде.

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Гость

13:26:18 11-06-2024

к этому времени может уже договорятся

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