В России пенсионер начал стрелять по соседям, "ломавшим" его забор
О том, что соседи ломали забор, заявил лишь сам "стрелок"
20 декабря 2024, 20:15, ИА Амител
Фото: David Levêque / unsplash.com
В Новой Москве пенсионер открыл стрельбу по соседям, решив, что они ломают его забор. Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошел 19 декабря в поселке Ульяновского лесопарка. 70-летний мужчина вооружился охотничьим ружьем 20-го калибра и открыл огонь по людям.
"К счастью, никто из прохожих не пострадал. Дробь задела только забор", – пишет издание.
Полиция задержала пенсионера. Мужчина объяснил свои действия тем, что соседи якобы ломали его забор.
В ходе осмотра у мужчины изъяли три ружья и патроны. Все оружие было зарегистрировано, и на него у пенсионера имелось разрешение.
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надеюсь, разрешение у него заберут после этого случая и оружие конфискуют? похоже там с головой неутряска начинается.