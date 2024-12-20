В России пенсионер начал стрелять по соседям, "ломавшим" его забор

О том, что соседи ломали забор, заявил лишь сам "стрелок"

20 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Фото: David Levêque / unsplash.com

В Новой Москве пенсионер открыл стрельбу по соседям, решив, что они ломают его забор. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел 19 декабря в поселке Ульяновского лесопарка. 70-летний мужчина вооружился охотничьим ружьем 20-го калибра и открыл огонь по людям.

"К счастью, никто из прохожих не пострадал. Дробь задела только забор", – пишет издание.

Полиция задержала пенсионера. Мужчина объяснил свои действия тем, что соседи якобы ломали его забор.

В ходе осмотра у мужчины изъяли три ружья и патроны. Все оружие было зарегистрировано, и на него у пенсионера имелось разрешение.