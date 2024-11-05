В России пересмотрят систему выплат для раненых военных

Размер компенсации может зависеть от тяжести ранения

05 ноября 2024, 15:30, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Российские власти хотят пересмотреть систему выплат военным. За ранения будут платить компенсации в зависимости от их тяжести. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Также издание указывает: если ранение привело к инвалидности, то сумма выплаты значительно вырастет.

Сейчас военный в случае ранения получает 3 млн рублей вне зависимости от тяжести. Однако это ставит вопрос о справедливости ситуации: раненым положена одинаковая сумма независимо от того, получили они легкую контузию или потеряли конечность.

Замминистра обороны Анна Цивилева пообещала проработать вопрос дифференциации выплат за ранения. Поводом к пересмотру стали обращения врачей и пациентов Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского.

В случае признания раненого не годным к военной службе ему положено еще 2,9 млн рублей. Также с 1 января 2024 года раненым полагаются страховые выплаты: за легкое увечье – более 81,8 тыс. рублей, за тяжелое – около 327,3 тыс. рублей, а также региональные доплаты.

