Выплату за заключение контракта с Минобороны в Алтайском крае увеличили до 800 тысяч

Военнослужащие также получают по 210 тысяч рублей ежемесячно

28 октября 2024, 18:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о повышении единовременной материальной помощи участникам СВО, заключившим контракт с 25 октября по 31 декабря 2024 года, до 800 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее Владимир Путин подписал указ о выплате 400 тыс. рублей гражданам, заключившим контракт на участие в СВО с августа по декабрь текущего года. "Президентская" выплата предусмотрена для военнослужащих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также на Украине.

С 1 августа по 24 октября размер региональной единовременной выплаты составлял 400 тыс. рублей, а с 25 октября до конца декабря – 800 тыс. рублей. Также военнослужащие получают ежемесячную зарплату от 210 тыс. рублей и дополнительные стимулирующие выплаты.

Государство предоставляет военным и членам их семей льготы, включая льготную ипотеку, бесплатное посещение кружков и секций.

Адрес пункта отбора на военную службу по контракту в Алтайском крае: Барнаул, пр. Сибирский, 43. Телефон/факс: 8 (3852) 61-15-07.

Круглосуточный телефон горячей линии по вопросам службы по контракту: 117.

Также напомним, что с вопросами участники СВО и их семьи могут обратиться по телефонам: