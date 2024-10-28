Выплату за заключение контракта с Минобороны в Алтайском крае увеличили до 800 тысяч
Военнослужащие также получают по 210 тысяч рублей ежемесячно
28 октября 2024, 18:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о повышении единовременной материальной помощи участникам СВО, заключившим контракт с 25 октября по 31 декабря 2024 года, до 800 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее Владимир Путин подписал указ о выплате 400 тыс. рублей гражданам, заключившим контракт на участие в СВО с августа по декабрь текущего года. "Президентская" выплата предусмотрена для военнослужащих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также на Украине.
С 1 августа по 24 октября размер региональной единовременной выплаты составлял 400 тыс. рублей, а с 25 октября до конца декабря – 800 тыс. рублей. Также военнослужащие получают ежемесячную зарплату от 210 тыс. рублей и дополнительные стимулирующие выплаты.
Государство предоставляет военным и членам их семей льготы, включая льготную ипотеку, бесплатное посещение кружков и секций.
Адрес пункта отбора на военную службу по контракту в Алтайском крае: Барнаул, пр. Сибирский, 43. Телефон/факс: 8 (3852) 61-15-07.
Круглосуточный телефон горячей линии по вопросам службы по контракту: 117.
Также напомним, что с вопросами участники СВО и их семьи могут обратиться по телефонам:
- контакт-центр Минсоцзащиты 8 (3852) 27-36-01.
- филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" в Алтайском крае по тел. 8 (3852) 55-67-77.
18:57:57 28-10-2024
Экономисты уже предупреждают, что нас ждёт идеальный шторм. От выплаты таких денег товаров на полках не становится больше - инфляция неизбежна. ЦБ, в борьбе с инфляцией повышает ставку, кредиты становятся дорогие - инвестиции в экономику уменьшаются, в производство товаров деньги не вкладываются. Круг замкнулся. Что интересно, самые бедные опять будут голосовать на следующих выборах за свою нищету, так как они не видят причинно-следственной связи в происходящем, а верят лозунгам. Сказал же Греф, что умными сложно управлять, если сказать по другому, то с дураками проще.
21:43:21 28-10-2024
Гость (18:57:57 28-10-2024) Экономисты уже предупреждают, что нас ждёт идеальный шторм. ... Я вот не экономист ни разу, но понимаю - чтобы производить товары нужно собственно производство, а оно есть в значимом объеме? Не производство нефти или чугуния для продажи зарубеж, а товаров для внутренних нужд? Зато я точно знаю кто во всем виноват - ЦБ. Это он, злодей, развалил промышленность и ничего не создал для ее реанимации.
11:29:54 29-10-2024
Гость (21:43:21 28-10-2024) Я вот не экономист ни разу, но понимаю - чтобы производить т... как это ЦБ не виноват? а кто осилит самостоятельно открыть производство? где деньги Зин? все запускается в лизинги, кредиты и прочие займы. А на них щас ставка бешенная, кто будеет брать десятки миллионов а отдавать сотни?
19:24:48 28-10-2024
И средняя зарплата по региону сразу подтянулась, вот и рекордный рост
02:49:10 29-10-2024
И даже в "ЭТОМ"АК на "почётном"🙄 74- м месте@@@