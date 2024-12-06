В России планируют заменить репетиторство бесплатными образовательными услугами
Вопрос включен в стратегию образования в России до 2036 года
06 декабря 2024, 16:00, ИА Амител
В России намерены повышать качество образования учеников, чтобы они сдавали экзамены без привлечения платных специалистов. Об этом сообщает ТАСС.
Стратегия образования в стране на период до 2036 года (с перспективой до 2040 года) включает в себя вопрос репетиторства. Его планируют заменить бесплатными услугами, чтобы школьники сдавали ЕГЭ, не оплачивая подготовку.
"Что касается именно вопроса, связанного с репетиторами, – то, что родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую сами являются учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми, – здесь именно повышение качества образования. Это будет отражено в стратегии, которую мы вам в марте представим", – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам вице-премьера, вопросом репетиторства занимается отдельная рабочая группа по подготовке стратегии.
16:13:34 06-12-2024
Очень интересно, но ничего не понятно. Есть школа, которая нифига не учит. Есть репетиторы, которые учат вместо школы. Теперь, я так понимаю, вместо репетиторов будет учить какая-то третья структура? А школа тогда вообще зачем? Может, просто пусть ученики обучаются в школе нормально? Или это, как обычно, фантастика?
18:22:45 06-12-2024
Если бесплатно то пофиг что выйдет.
21:28:42 06-12-2024
Наверное нужно нормальные условия создать, чтобы дети учились, а не то что у нас сейчас. Детей трогать нельзя, учителей доводить можно. И наверное искоренить класс-ажематерей
08:35:37 07-12-2024
А уто эти бесплатные услуги (опять услуги!) оказывать-то будет? Разбежавшиеся учителя уже даже платные отказываются оказывать, лишь только бы с дитачками и яжмамками не связываться. Или обяжете вчерашних выпускников это делать?
12:43:01 07-12-2024
Если ребенка кроме телефона ничего не привлекает, ничего не сделаешь.
10:57:14 11-12-2024
верните в школы документ который называется :"Единые требования к устной и письменной речи школьников"и еще один по оцениванию ЗУН(ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) А еще заставить чиновников из комитетов образования заниматься вопросами контроля за учебно воспитательным процессом. Сейчас в школе завучи- это не понять кто такие.