В России планируют заменить репетиторство бесплатными образовательными услугами

Вопрос включен в стратегию образования в России до 2036 года

06 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Таблица Менделеева / Фото: Vedrana Filipović / unsplash.com

В России намерены повышать качество образования учеников, чтобы они сдавали экзамены без привлечения платных специалистов. Об этом сообщает ТАСС.

Стратегия образования в стране на период до 2036 года (с перспективой до 2040 года) включает в себя вопрос репетиторства. Его планируют заменить бесплатными услугами, чтобы школьники сдавали ЕГЭ, не оплачивая подготовку.

"Что касается именно вопроса, связанного с репетиторами, – то, что родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую сами являются учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми, – здесь именно повышение качества образования. Это будет отражено в стратегии, которую мы вам в марте представим", – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам вице-премьера, вопросом репетиторства занимается отдельная рабочая группа по подготовке стратегии.