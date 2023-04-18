В России подготовили законопроект об отмене транспортного налога для участников СВО

В некоторых регионах такая мера уже действует

18 апреля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" во главе с Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство законопроект об отмене транспортного налога для участников СВО. Об этом пишет ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что в некоторых регионах страны такая льгота уже установлена, но на федеральном уровне не предусмотрена.

Согласно проекту, меру предлагают ввести в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторных лодок – до 20 лошадиных сил включительно, мотоциклов и мотороллеров – до 35 лошадиных сил включительно. При этом если участник СВО имеет на иждивении от трёх несовершеннолетних детей, он освобождается от уплаты налога на легковушки и автобусы вне зависимости от мощности двигателя.