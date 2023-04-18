В России подготовили законопроект об отмене транспортного налога для участников СВО
В некоторых регионах такая мера уже действует
18 апреля 2023, 10:30, ИА Амител
Депутаты фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" во главе с Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство законопроект об отмене транспортного налога для участников СВО. Об этом пишет ТАСС.
В пояснительной записке отмечается, что в некоторых регионах страны такая льгота уже установлена, но на федеральном уровне не предусмотрена.
Согласно проекту, меру предлагают ввести в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторных лодок – до 20 лошадиных сил включительно, мотоциклов и мотороллеров – до 35 лошадиных сил включительно. При этом если участник СВО имеет на иждивении от трёх несовершеннолетних детей, он освобождается от уплаты налога на легковушки и автобусы вне зависимости от мощности двигателя.
10:50:13 18-04-2023
У одних убрали - всем раскидали. Норм.
12:31:07 18-04-2023
После первой Чеченской, участникам боевых действий, транспортный налог то же отменяли. Потом вернули. Так же и тут. Так что не верьте в справедливость, её нет.