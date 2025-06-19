В России "подорожает" неуведомление о старте бизнеса

Юрист рассказал, как правильно действовать, чтобы не пришлось платить штраф

19 июня 2025, 10:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В конце июня в России вырастут штрафы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неуведомление Роспотребнадзора о старте бизнеса. Штрафы увеличатся более чем вдвое, причем и сам список нарушений вырастет. Как именно все изменится и сколько придется платить, "Секрету фирмы" рассказал юрист Антон Черный.

Что за требование

В России практически весь бизнес должен уведомлять Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Перечень видов деятельности, о которых нужно сообщать, указан в отдельном постановлении правительства, и он довольно объемный.

Среди прочего в него входят:

гостиничные услуги;

бытовые услуги;

услуги общественного питания;

розничная торговля;

производство одежды;

издательская деятельность и другое.

Какие штрафы сейчас

В текущей редакции Кодекса об административных правонарушениях непосредственно за начало бизнеса без уведомления Роспотребнадзора предусмотрено от 3 до 5 тысяч рублей для должностных лиц (ИП) и от 10 до 20 тысяч для юридических. За предоставление недостоверных сведений – от 5 до 10 тысяч рублей для ИП и от 20 до 30 тысяч для юрлиц.

"Сейчас ответственность предусмотрена только за начало деятельности, и можно дождаться истечения срока давности привлечения к ответственности – 90 дней, после чего можно не бояться получить штраф. После вступления поправок в силу так сделать не получится", – пояснил юрист.

Как изменится наказание

С 27 июня текущего года ответственность будет наступать не только за старт бизнеса без уведомления, но и за сам факт деятельности без него. Нарушение начнут считать длящимся, а срок давности привлечения к ответственности будут исчислять при выявлении такого нарушения.

Штрафы за начало деятельности и саму работу без уведомления составят:

от 7 до 12 тысяч рублей – для ИП;

от 24 до 48 тысяч рублей – для юрлиц.

Также вводится ответственность за несообщение об изменении сведений в уведомлении. Роспотребнадзор нужно информировать об изменении юридического адреса или места фактического осуществления деятельности, реорганизации юрлица и прекращении отдельных видов предпринимательской деятельности.

Размер штрафа в этом случае будет таким же, как и при неподаче уведомления.

Третий "свежий" вид ответственности – повторное нарушение из списка. Штраф за это составит:

от 15 до 20 тысяч рублей – для ИП;

от 50 до 50 тысяч рублей – для юрлиц.

Ответственность за начало предпринимательства без уведомления:

Таблица: "Секрет фирмы"

Как защититься от штрафа

Лучшая защита от наказания – своевременное уведомление. Это можно сделать через "Госуслуги". Следует указать сведения о местах осуществления деятельности, вид деятельности (код ОКВЭД) и дату начала осуществления деятельности.