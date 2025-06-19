В России "подорожает" неуведомление о старте бизнеса
Юрист рассказал, как правильно действовать, чтобы не пришлось платить штраф
19 июня 2025, 10:00, ИА Амител
В конце июня в России вырастут штрафы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неуведомление Роспотребнадзора о старте бизнеса. Штрафы увеличатся более чем вдвое, причем и сам список нарушений вырастет. Как именно все изменится и сколько придется платить, "Секрету фирмы" рассказал юрист Антон Черный.
Что за требование
В России практически весь бизнес должен уведомлять Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Перечень видов деятельности, о которых нужно сообщать, указан в отдельном постановлении правительства, и он довольно объемный.
Среди прочего в него входят:
- гостиничные услуги;
- бытовые услуги;
- услуги общественного питания;
- розничная торговля;
- производство одежды;
- издательская деятельность и другое.
Какие штрафы сейчас
В текущей редакции Кодекса об административных правонарушениях непосредственно за начало бизнеса без уведомления Роспотребнадзора предусмотрено от 3 до 5 тысяч рублей для должностных лиц (ИП) и от 10 до 20 тысяч для юридических. За предоставление недостоверных сведений – от 5 до 10 тысяч рублей для ИП и от 20 до 30 тысяч для юрлиц.
"Сейчас ответственность предусмотрена только за начало деятельности, и можно дождаться истечения срока давности привлечения к ответственности – 90 дней, после чего можно не бояться получить штраф. После вступления поправок в силу так сделать не получится", – пояснил юрист.
Как изменится наказание
С 27 июня текущего года ответственность будет наступать не только за старт бизнеса без уведомления, но и за сам факт деятельности без него. Нарушение начнут считать длящимся, а срок давности привлечения к ответственности будут исчислять при выявлении такого нарушения.
Штрафы за начало деятельности и саму работу без уведомления составят:
- от 7 до 12 тысяч рублей – для ИП;
- от 24 до 48 тысяч рублей – для юрлиц.
Также вводится ответственность за несообщение об изменении сведений в уведомлении. Роспотребнадзор нужно информировать об изменении юридического адреса или места фактического осуществления деятельности, реорганизации юрлица и прекращении отдельных видов предпринимательской деятельности.
Размер штрафа в этом случае будет таким же, как и при неподаче уведомления.
Третий "свежий" вид ответственности – повторное нарушение из списка. Штраф за это составит:
- от 15 до 20 тысяч рублей – для ИП;
- от 50 до 50 тысяч рублей – для юрлиц.
Ответственность за начало предпринимательства без уведомления:
Как защититься от штрафа
Лучшая защита от наказания – своевременное уведомление. Это можно сделать через "Госуслуги". Следует указать сведения о местах осуществления деятельности, вид деятельности (код ОКВЭД) и дату начала осуществления деятельности.
"Если же компания или предприниматель осуществляет деятельность из списка и еще не направили уведомление, то лучше сделать это до 27 июня, то есть до вступления в силу поправок с новыми штрафами", – отметил юрист.
10:24:46 19-06-2025
Государственная структура...Оторвите задницу и синхронизируйте базы с налоговой...А то просидни будут на попе...
10:40:09 19-06-2025
Скажите, а если у человечка шаурмячная и овощной ларёк официально не зарегистрированы - тогда получается и уведомлять о начале деятельности как бы и не надо? Знакомый ближневосточный иностранец интересуется.
10:57:36 19-06-2025
Что значит шаурмячная и ларек официально не зарегистрированы? Он зарегистрировался как ИП? выбрал систему налогообложения? указал оквэд? открыл р/с? Если нет, то укажите здесь адреса осуществления деятельности. Если все сделал, но не уведомил о начале деятельности, то в статье говорится, что до 27.06 нужно уведомить...
11:07:22 19-06-2025
1234 (10:57:36 19-06-2025) Что значит шаурмячная и ларек официально не зарегистрированы... ...Укажите адресс...Насмешил...Т.е. сам себя заложи в потребнадзор, дабы облегчить работу дармоедам....:-)
11:09:38 19-06-2025
ну ла, профильные комитеты на что-то же надо содержать.
поэтому новую углеводородицу изобрели
11:14:26 19-06-2025
А как же принцип одного окна? Встал на учет в налоговой - ну так синхронизируйте ее базу с базами всех остальных. Слабо?