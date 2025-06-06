Меньше кредитов, больше депозитов. Бизнес на Алтае активнее вкладывает, чем занимает

Ситуация сохраняется, пока ключевая ставка остается высокой

06 июня 2025, 07:30, Александра Черданцева

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Малый и средний бизнес в Алтайском крае и Республике Алтай все активнее размещает свободные средства в банках. Согласно данным ВТБ, по итогам первого квартала 2025 года портфель привлеченных средств от предпринимателей в этих регионах вырос на 22%. Это объясняется предпочтением бизнеса вкладываться в депозиты на фоне высокой ключевой ставки. Компании региона демонстрируют осторожность, предпочитая сберегательные инструменты. Однако при этом остается заинтересованным в развитии за счет точечной поддержки через госпрограммы и гарантии. Об этом на встрече с журналистами рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Сегодня объем средств, которые бизнес разместил в банке, превышает 37 млрд рублей, объем портфеля вырос на 22% к началу года.

"На фоне высоких ставок по депозитам бизнес предпочитает размещать свободные средства на вкладах. Причем три четверти объема приходится на срочные инструменты", – отметил управляющий ВТБ.

При этом на рынке кредитования сохраняется противоположная тенденция: действия регулятора ожидаемо охладили спрос на займы. По итогам первого квартала текущего года кредитный портфель малого и среднего бизнеса в двух регионах составил 25 млрд рублей.

"Примерно треть портфеля формирует агропромышленный комплекс, это историческая особенность Алтайского края. Еще 25% – торговля, 12% – компании сферы услуг", – отметил Дмитрий Горбунов.

Для выполнения контрактных обязательств предприниматели все чаще используют банковские гарантии. С января по март 2025 года их объем вырос до 5,9 млрд рублей. Это позволяет бизнесу не отвлекать из оборота собственные средства, сохраняя финансовую гибкость.

Кроме того, государство сохранило программы льготного кредитования. По информации ВТБ, портфель таких кредитов в Алтайском крае и Республике Алтай достиг почти 6,5 млрд рублей. Основной объем составляют льготные кредиты по программам с субсидированной ставкой: 1528 – Минсельхоза, 1764 – Минэкономразвития и совмещенной программе Минэка и ПСК по поддержке предпринимателей.

"Мы сегодня видим, что большинство компаний перестраивают подход к кредитованию. В текущей экономической ситуации предприниматели занимают взвешенную позицию в вопросах привлечения заемных ресурсов, используют инструменты льготного кредитования в рамках госпрограмм", – подытожил Горбунов.