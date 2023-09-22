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В России подорожают коммунальные услуги в 2024 году

По подсчетам представителей Минэкономразвития, средняя российская семья начнет платить на 500-550 рублей больше

22 сентября 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Коммунальные услуги в России подорожают максимум на 9,8%. Об этом следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, опубликованного на сайте Минэкономразвития.

Согласно прогнозу, с учетом влияния факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций индексация платы в 2024 году составит 9,8%, в 2025-м – 5,7%, в 2026-м – 4%. Кроме того, по информации из документа, дополнительная индексация цен на газ в 2024 году для всех потребителей составит 4,2%, на передачу электроэнергии – 3,1%, а также дополнительная индексация тарифов на электроэнергию для граждан – 2,9%.

При этом в отдельных муниципальных образованиях индексация может оказаться выше, чем установленный индекс по региону, более чем на величину предельного отклонения.

Представители ведомства подсчитали, что после индексации семья из трех человек, которая живет в квартире площадью 50 квадратных метров, будет платить примерно на 500-550 рублей больше.

Напомним, что в прошлом году правительство перенесло индексацию тарифов коммунальных услуг с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Тогда кабмин решил увеличить тарифы на 9%.

ЖКХ тарифы

Комментарии 14

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Гость

00:35:23 23-09-2023

Понятно, что не на 550 рублей все подоражае, но даже на 550 уже много, опять ресурсовики полезли в наш карман.

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Гость

00:43:22 23-09-2023

Никогда не могла понять эти проценты. Я бюджетник, работаю в доп. Образовании, когда нам добавляют 6% к зарплате, это практически незаметно, т. К. Добавляют только к базовой ставке, которая около семи тысяч. А когда пишут рост тарифов жкх на 9 процентов, я почему то плачу больше примерно на пятую часть.

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гость

11:13:41 23-09-2023

Выборы прошли, всё прекрасно. Мы делаем прорыв в экономике, всё стабильно, развиваемся. Рост зарплат не наблюдается в ближайшую пятилетку. Ставки растут в банках. Цены растут в магазинах, услуги растут. ЖКХ все "пухнет " от своих тарифов, так недалеко и от поквартального увеличения за потребление. Позор правящей власти! Позор чиновникам и губернатору АК. С их подачи жизнь наша всё скуднее.

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гость

12:30:39 23-09-2023

Ускорение идет по ценам.Абсолютно все растет только пенсия на копейки.Я вот только не пойму что поменялось в плюс в жкх все попрежнему.А про выборы твп так это как в кино (все украдено до вас) голосование всегда будет ровное.Смешно над нами.

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Гость

13:13:10 23-09-2023

кстати а что по результатам прокурорских проверок по поводу взинчивания цен в конце прошлого года ?

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Гость

16:51:43 23-09-2023

Гость (13:13:10 23-09-2023) кстати а что по результатам прокурорских проверок по поводу ... Что? Прокурята объелись колбасы с икрой, и все!

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Олег

14:52:52 23-09-2023

Путин обещал, что не будет повышения. Рыночек порешал

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Олег

14:54:42 23-09-2023

4 апреля 2023 Среда обитания Путин пообещал оставить без изменений тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года Путин заявил, что в России в ближайшие полтора года индексации тарифов ЖКХ быть не должно Фото: Антон Денисов / РИА Новости В ближайшие полтора года в России не должно быть индексации тарифов на услуги ЖКХ. Оставить тарифы без изменений до июля 2024 года пообещал президент Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш», передает ТАСС.

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гость

18:54:10 23-09-2023

Олег (14:54:42 23-09-2023) 4 апреля 2023 Среда обитания Путин пообещал оставить без изм... Так он много чего уже обещал,пора привыкнуть или все еще верите в сказки

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Все тоже

16:39:04 23-09-2023

Интересы людей в АК не соблюдают, даже наоборот вся инстанции устроены так, чтобы их проигнорировать, показать видимость работы. Поэтому ограблять народ будут и дальше.

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Все тоже

16:58:30 23-09-2023

Интересы людей в АК не соблюдают, даже наоборот вся инстанции устроены так, чтобы их проигнорировать, показать видимость работы. Поэтому ограблять народ будут и дальше.

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Гость

19:12:49 23-09-2023

Так поммунальные пол страны не платят и ничего. Вы что озаботились то? Платят одни пенсы по привычке

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Гость

22:14:58 23-09-2023

Когда повышали пенсионный возраст обещали что это в помощь нынешним пенсионерам, много чего обещали им, они и голосовали

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Владимир В.

07:00:33 24-09-2023

Уважаемые! Вы постоянно забываете, что мы живем при капитализме, а мыслим по-социалистически-коммунистически .С нас они(капиталисты) ещё не одну шкуру сдерут.Обратите внимание, что за последнее время обещают поднять цены на мясо птицы и свинины, хлеб, ЖКХ,овощную продукцию.Кстати,как пишут в новостях на МЭЙЛ, на ряд позиций ЖКХ цены поднимутся уже с 1 января 2024 г., а не с 1 июля 2024 г. На капремонт поднимутся цены. Но предварительно повышают зарплаты чиновникам . Специально что ли повышают цены к выборам Президента, чтоб сильнее раскачать ситуацию в стране.

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