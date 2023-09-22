По подсчетам представителей Минэкономразвития, средняя российская семья начнет платить на 500-550 рублей больше

22 сентября 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Коммунальные услуги в России подорожают максимум на 9,8%. Об этом следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, опубликованного на сайте Минэкономразвития.

Согласно прогнозу, с учетом влияния факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций индексация платы в 2024 году составит 9,8%, в 2025-м – 5,7%, в 2026-м – 4%. Кроме того, по информации из документа, дополнительная индексация цен на газ в 2024 году для всех потребителей составит 4,2%, на передачу электроэнергии – 3,1%, а также дополнительная индексация тарифов на электроэнергию для граждан – 2,9%.

При этом в отдельных муниципальных образованиях индексация может оказаться выше, чем установленный индекс по региону, более чем на величину предельного отклонения.

Представители ведомства подсчитали, что после индексации семья из трех человек, которая живет в квартире площадью 50 квадратных метров, будет платить примерно на 500-550 рублей больше.

Напомним, что в прошлом году правительство перенесло индексацию тарифов коммунальных услуг с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Тогда кабмин решил увеличить тарифы на 9%.