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Светофоры отключили на Павловском тракте до вечера 19 сентября

На электросетях проводят ремонтные работы

18 сентября 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле на Павловском тракте 18 сентября отключили несколько светофоров, сообщили в мэрии.

Из-за ремонта на электросетях до вечера 19 сентября устройства не работают на пересечениях Павловского тракта с Просторной и Власихинской, а также на переходе у ТЦ "Арена".

"Кроме того, отключен участок линии наружного освещения по Павловскому тракту от улицы Трактовой до улицы Власихинской", – добавили в пресс-службе.

Напомним, вечером 18 сентября в Барнауле на одной из наиболее загруженных дорог, проспекте Строителей, не было огромной пробки. Это удивило горожан.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 2

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Алексей

20:41:20 18-09-2023

я правильно понял, что пробки создавались из-за неправильно настроенных светофоров?

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Гость

11:44:36 19-09-2023

Пробки создались из-за отключенных светофоров.

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