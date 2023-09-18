Светофоры отключили на Павловском тракте до вечера 19 сентября

На электросетях проводят ремонтные работы

18 сентября 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле на Павловском тракте 18 сентября отключили несколько светофоров, сообщили в мэрии.

Из-за ремонта на электросетях до вечера 19 сентября устройства не работают на пересечениях Павловского тракта с Просторной и Власихинской, а также на переходе у ТЦ "Арена".

"Кроме того, отключен участок линии наружного освещения по Павловскому тракту от улицы Трактовой до улицы Власихинской", – добавили в пресс-службе.

Напомним, вечером 18 сентября в Барнауле на одной из наиболее загруженных дорог, проспекте Строителей, не было огромной пробки. Это удивило горожан.