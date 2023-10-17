В России подорожают медикаменты и детское питание в стеклянной таре
Одна из причин – рост цен на бензин
17 октября 2023, 08:44, ИА Амител
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
В России подорожают медикаменты и детское питание в стеклянной таре, пишет Baza.
По данным источников канала в отрасли, это связано с повышением стоимости стеклотары и логистикой. Из-за роста цен на бензин с лета перевозки подорожали на 40%, причем это еще не предел, считают собеседники.
Некоторые фармкомпании уже планируют по возможности отказаться от стекла и перейти на пластиковые упаковки.
Ранее Минфин предложил с 1 января 2024 года повысить минимальные цены на водку, бренди и коньяк.
08:50:43 17-10-2023
Кто бы сомневался
08:51:31 17-10-2023
Какие 40%??? Они что телевизор не смотрят? 5-7 % информация
09:07:57 17-10-2023
Ну наконец то, новость о подорожании чего то. А то всё вокруг дешевеет и дешевеет.
09:09:47 17-10-2023
Когда предел?
11:10:49 17-10-2023
гость (09:09:47 17-10-2023) Когда предел?... уже....!
07:50:09 18-10-2023
гость (09:09:47 17-10-2023) Когда предел?... Никогда! Это капитализм! Почему-то мы постоянно об этом забываем.Главная задача капиталиста - максимум прибыли правдами и неправдами.
09:10:12 17-10-2023
Да и пусть. им путинские нехилые платят. а не ленивые мамашки сами могут пюре делать.
09:30:50 17-10-2023
Гость (09:10:12 17-10-2023) Да и пусть. им путинские нехилые платят. а не ленивые мамашк... А яблоки и прочие хрюкты, из которых надо делать оное пюре, конечно же, стоят копейки... Незамутненность 80 lvl.
09:25:30 17-10-2023
Толи ещё будет ой-ёй-ёй.
09:39:38 17-10-2023
как же бедные сто поколений выросли без баночек стеклянных с пюре
10:06:38 17-10-2023
Гость (09:39:38 17-10-2023) как же бедные сто поколений выросли без баночек стеклянных ... Да прекрасно выросли. Правда, не все, но это уже мелочи. Судя по риторике наших властей, нас и призывают рожать без перерыва, чтобы хоть кто-то на итого выжил. Без медицины, сакраментальных пюрешек и прочих буржуйских благ. Хлебушек в тряпочку пожевали да в рот младенчику сунули, все по заветам предков.
10:38:19 17-10-2023
Гость (09:39:38 17-10-2023) как же бедные сто поколений выросли без баночек стеклянных ... Рожали по 8 человек, парочка выживала. Потом пришли "кровавые совки" и угнетали всех бесплатной медициной и молочными кухнями для детей. Теперь мы вернулись к свободе, и изживаем инструменты угнетения. (Осторожно, сарказм!)
09:41:08 17-10-2023
а у кого то были сомнения что все очередной рз будет дорожать
10:58:34 17-10-2023
Надо наоборот отказываться от пластика! Вы посмотрите, что творится в мировом океане!!!
11:13:10 17-10-2023
Гость (10:58:34 17-10-2023) Надо наоборот отказываться от пластика! Вы посмотрите, что т... а предложите вот сейчас отказаться от памперсов.. да какашками закидают же..
11:29:29 17-10-2023
Гость (11:13:10 17-10-2023) а предложите вот сейчас отказаться от памперсов.. да какашка... А вы уверены, что многоразовые подгузники на итого выйдут экологичнее? С учетом того, что придется тратить воду на стирку и использовать моющие средства, которые для экологии тоже не айс? Или предлагаете по старинке - высушить и пусть детка дальше в желтой марлечке спит?
13:38:50 17-10-2023
Гость (11:13:10 17-10-2023) а предложите вот сейчас отказаться от памперсов.. да какашка... и от прокладок тогда тоже) пусть так течет)
11:33:17 17-10-2023
Самое время рожать!
11:40:40 17-10-2023
Гость (11:33:17 17-10-2023) Самое время рожать!... привем первого до 20 лет, последующих ежегодно.
11:39:25 17-10-2023
Рожают у нас только недалекие, особенно без образования, жилья и надеясь только на выплаты.