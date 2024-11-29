В России подросток выстрелил себе в висок и остался жив

Он сделал это случайно

29 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

Черный пистолет / Фото: unsplash.com

В Подмосковье 15-летний школьник случайно выстрелил себе в висок из пневматического пистолета, который купил на маркетплейсе. Об этом сообщает Shot.

Подросток хотел опробовать приобретенное на карманные деньги оружие, пока родителей нет дома. Он сделал мишени из пенопласта и "открыл стрельбу".

"Одна из пуль отрикошетила ему в голову и застряла в виске. Мать с отцом вернулись домой, увидели шишку и были в шоке. Вызвали скорую", – рассказывает издание.

Школьника экстренно госпитализировали. Хирурги успешно извлекли пулю, и в настоящее время подросток восстанавливается в больнице.