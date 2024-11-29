НОВОСТИПроисшествия

В России подросток выстрелил себе в висок и остался жив

Он сделал это случайно

29 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

Черный пистолет / Фото: unsplash.com
Черный пистолет / Фото: unsplash.com

В Подмосковье 15-летний школьник случайно выстрелил себе в висок из пневматического пистолета, который купил на маркетплейсе. Об этом сообщает Shot.

Подросток хотел опробовать приобретенное на карманные деньги оружие, пока родителей нет дома. Он сделал мишени из пенопласта и "открыл стрельбу".

"Одна из пуль отрикошетила ему в голову и застряла в виске. Мать с отцом вернулись домой, увидели шишку и были в шоке. Вызвали скорую", – рассказывает издание.

Школьника экстренно госпитализировали. Хирурги успешно извлекли пулю, и в настоящее время подросток восстанавливается в больнице.

Происшествия дети оружие

Комментарии 4

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Элен без ребят

15:28:29 29-11-2024

естественный отбор снова промахнулся

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Гость

15:32:43 29-11-2024

Значит соро запретят и пневматику.

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Гость

18:04:23 29-11-2024

При выстреле в голову - мозг подростка не пострадал! В виду его отстаивая...

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Пузырек

11:46:45 30-11-2024

Народ, вы прочитали только название статьи? Или полностью? По-моему у вас нет ума. Он не приставлял пистолет к виску. Стрелял по мишеням. Ну отрикошетило? И что?

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