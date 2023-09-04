В России подскочил спрос на БАДы от похмелья

Производители и импортеры стали активнее продвигать эти добавки

04 сентября 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России за первые шесть месяцев 2023 года спрос на БАДы от похмелья вырос на 55,6% (до 1 млн упаковок), а в денежном выражении их продажи увеличились на 90,4% (до 165,4 млн рублей без учета НДС). Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные DSM Group.

Такой рост реализации в финансовом эквиваленте связан в том числе с подорожанием этих препаратов. В то же время подскочивший спрос эксперты объясняют активным продвижением добавок производителями и импортерами, а также повышением в стране культуры потребления легального алкоголя.

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