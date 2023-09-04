В России подскочил спрос на БАДы от похмелья
Производители и импортеры стали активнее продвигать эти добавки
04 сентября 2023, 12:44, ИА Амител
В России за первые шесть месяцев 2023 года спрос на БАДы от похмелья вырос на 55,6% (до 1 млн упаковок), а в денежном выражении их продажи увеличились на 90,4% (до 165,4 млн рублей без учета НДС). Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные DSM Group.
Такой рост реализации в финансовом эквиваленте связан в том числе с подорожанием этих препаратов. В то же время подскочивший спрос эксперты объясняют активным продвижением добавок производителями и импортерами, а также повышением в стране культуры потребления легального алкоголя.
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13:00:09 04-09-2023
Бесполезный продукт! лишь как "плацебо" используется!
13:15:41 04-09-2023
А что за БАДы? Маркировка? Производные? Друг интересуется.
13:32:05 04-09-2023
От похмелья 1-2 таблетки аспирина хватит.
13:53:56 04-09-2023
Всё ложь и обман, не возможно ускорить метаболизм вывода продуктов распада алкоголя из организма. Облегчить состояние "похмелья", это да, но не более. Реклама очередного "волшебного снадобья". Несите ваши денежки, они очень нам нужны, мы их любим))
17:31:49 04-09-2023
" В то же время подскочивший спрос эксперты объясняют активным продвижением добавок производителями и импортерами, а также повышением в стране культуры потребления легального алкоголя."---------------- Повышением чего, простите? Культуры потребления? Это что я сейчас прочитала? А я то наивная думала, что культура потребления - это когда с похмелья не болеешь и никакими БАДами лечиться не требуется.