В России подскочил спрос на роутеры с VPN

Это произошло на фоне замедления YouTube в стране

21 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Роутер / Источник фото: unsplash.com

В России подскочили продажи роутеров с предустановленным VPN, пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка гаджетов.

По данным экспертов, в первой половине августа на фоне замедления YouTube продажи таких маршрутизаторов выросли на 40% в сравнении с концом июля.

При этом цена соответствующих устройств выше: в среднем 6 тыс. рублей против 2,5 тыс. рублей за обычный роутер. Однако эксперты предупреждают, что такие гаджеты могут украсть данные пользователей.