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В России подскочил спрос на роутеры с VPN

Это произошло на фоне замедления YouTube в стране

21 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Роутер / Источник фото: unsplash.com
Роутер / Источник фото: unsplash.com

В России подскочили продажи роутеров с предустановленным VPN, пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка гаджетов.

По данным экспертов, в первой половине августа на фоне замедления YouTube продажи таких маршрутизаторов выросли на 40% в сравнении с концом июля.

При этом цена соответствующих устройств выше: в среднем 6 тыс. рублей против 2,5 тыс. рублей за обычный роутер. Однако эксперты предупреждают, что такие гаджеты могут украсть данные пользователей.

интернет Гаджеты

Комментарии 8

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Гость

16:11:47 21-08-2024

Так вот кто стоит за всем этим безобразием! Как всегда - барыги )) Иными словами - ищите, кому это выгодно.

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Гость

16:13:19 21-08-2024

Пусть крадут. Их учить надо (пользователей таких).

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Гость

17:36:23 21-08-2024

Гость (16:13:19 21-08-2024) Пусть крадут. Их учить надо (пользователей таких)....
А когда это приобретёт массовый характер и будет угрожать госбезопасности, вы всё так же ехидно будете злорадствовать над этими людьми, взывая к их сознательности?

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Гость

16:41:08 21-08-2024

Шинник (16:18:56 21-08-2024) по мне, так ГудбайДПЙ лучше справляется.А все халявные В... Подскажи способ как поставить твой Гудбай на Смарт ТВ с веб ос ? Никак. Потому твой способ далеко не всем подходит.

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Гость

17:13:14 21-08-2024

Шинник (16:18:56 21-08-2024) по мне, так ГудбайДПЙ лучше справляется.А все халявные В... вы на каждом углу покричите об этом, что б точно заметили и посмотрим что из этого получится. ну нашли выход - молодцы, но кричать то об этом на каждом углу зачем?

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Гость

17:40:21 21-08-2024

Гость (17:13:14 21-08-2024) вы на каждом углу покричите об этом, что б точно заметили и...
По-детски наивно полагать, что о методах обхода блокировок не знают те, кто эти блокировки вводит.

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Гость

22:09:44 21-08-2024

Гость (19:58:42 21-08-2024) Конечно знают, но когда про методы обхода на каждом углу кри...
По-детски наивно ожидать, что о методах обхода блокировок не начнут массово говорить.

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Нуб

12:29:03 22-08-2024

Озвучьте модели

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