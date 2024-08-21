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В Барнауле отменили митинг против замедления YouTube

Причины решения организаторы не раскрыли

21 августа 2024, 11:31, ИА Амител

Иконка приложения YouTube / Фото: unsplash.com
Иконка приложения YouTube / Фото: unsplash.com

В Барнауле по инициативе организаторов отменили митинг против замедления YouTube, сообщил телеграм-каналу "Сибирьмедиа" организатор и депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Александр Волобуев.

Он не стал комментировать причины решения, но отметил, что ответа от мэрии на заявку о проведении митинга еще не поступило. 

В телеграм-канале парламентарий также уведомил об отмене акции.

"Ранее запланированный Барнаульским горкомом КПРФ митинг отменен, городская администрация уведомлена об отказе от проведения мероприятия", — написал он.

Митинг в поддержку видеохостинга планировали провести на площади Свободы 3 сентября. Заявлено на него было 499 человек.

Барнаул митинги интернет

Комментарии 44

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Гость

11:35:24 21-08-2024

правильно - а то видно что людям вообще нечем заняться стало, видосики у них не грузятся.. идите вагоны грузите

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Гость

12:19:30 21-08-2024

Гость (11:35:24 21-08-2024) правильно - а то видно что людям вообще нечем заняться стал... Сам-то грузишь или так, в лужу газануть?

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гость

11:40:56 21-08-2024

прогнулись коммунисты как обычно

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Гость

11:48:28 21-08-2024

гость (11:40:56 21-08-2024) прогнулись коммунисты как обычно... В данном случае не тот вопрос, чтобы бодаться. Ладно бы митинг за повышение зарплат и пенсий, за это большинство их электората. Даже за национализацию предприятий было бы понятней, все таки коммунисты, они должны быть за это

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Гость

14:10:01 21-08-2024

Гость (11:48:28 21-08-2024) В данном случае не тот вопрос, чтобы бодаться. Ладно бы мити...
Весь трафик значительной части пользователей теперь идёт через вражеские сервера. Вопрос госбезопасности, суверенитета и в конце концов авторитета государства в глазах собственных граждан - это не тот вопрос, из-за которого надо "бодаться"?

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Гость

15:42:14 21-08-2024

Гость (11:48:28 21-08-2024) В данном случае не тот вопрос, чтобы бодаться. Ладно бы мити... Повышение зарплат и пенсий - это из области фантастики, любому разумному человеку понятно, что этого не будет, потому что экономика не в лучшем состоянии.
Разблокировка Ютуба - вполне реальное и выполнимое требование, реализация которого будет стоить бюджету ноль рублей.

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Гость

17:09:22 21-08-2024

Гость (11:48:28 21-08-2024) В данном случае не тот вопрос, чтобы бодаться. Ладно бы мити... у них выбор тем увы ограничен, довольствуются тем на чем можно хайпануть и помитинговать

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Гость

11:45:43 21-08-2024

Поняли, что могут на стороне врага сыграть. Тем более что при желании его использовать можно, митинг ни о чем

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Гость

14:11:01 21-08-2024

Гость (11:45:43 21-08-2024) Поняли, что могут на стороне врага сыграть. Тем более что пр...
На стороне врага пока что сыграли всяческие хинштейны, пустив весь трафик значительной части граждан через вражеские сервера.

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Гость

11:47:09 21-08-2024

Какая жаль. Теперь и поздравление президента с новым годом не посмотреть и обращения к народу тоже. Ибо телевизор продал за ненадобностью еще в 2012 году.

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Для тупых

12:51:06 21-08-2024

Гость (11:47:09 21-08-2024) Какая жаль. Теперь и поздравление президента с новым годом н... Для тугих поясняю - телевизор цепляется к компу через ШДМАЙ, тюльпан ( у кого старый комп) , или вообще по вафле можно смотреть

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Тупому

13:04:00 21-08-2024

Для тупых (12:51:06 21-08-2024) Для тугих поясняю - телевизор цепляется к компу через ШДМАЙ,... Чтобы подключить отсутствующий телевизор к компу, надо сначала купить телевизор.

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Для очень сильно тупых

13:11:24 21-08-2024

Тупому (13:04:00 21-08-2024) Чтобы подключить отсутствующий телевизор к компу, надо снача... Если выкинул телевизор - то нужно было и компьютер тогда выкинуть. Если нет мозгов то и компьютер не нужен

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Гость

13:39:40 21-08-2024

Для очень сильно тупых (13:11:24 21-08-2024) Если выкинул телевизор - то нужно было и компьютер тогда вык... А вам, такому " острому", телевизор заменяет мозг, поэтому в первую очередь надо выбросить комп)))

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Для бесконечно тупых

14:26:11 21-08-2024

Гость (13:39:40 21-08-2024) А вам, такому " острому", телевизор заменяет мозг, поэтому в... а вам нужно купить тележку возить мозги если у вас их так много, что бы всем показывать - смотрите какой я умный продал телевизор

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Гость

17:43:50 21-08-2024

Для бесконечно тупых (14:26:11 21-08-2024) а вам нужно купить тележку возить мозги если у вас их так мн... Вы меня уже почти уговорили. Когда поедем покупать мне телевизор за ваш счет? Или оплатите онлайн вместе с доставкой? Вы же мечтаете приобщить меня к чудному миру TV?

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Гость

13:52:08 21-08-2024

Для тупых (12:51:06 21-08-2024) Для тугих поясняю - телевизор цепляется к компу через ШДМАЙ,... блин, чувак вот это ты тупанул конечно

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Вокруг одни нищеброды

22:24:44 21-08-2024

Гость (13:52:08 21-08-2024) блин, чувак вот это ты тупанул конечно... тоже телевизора нет у тебя ?

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Дюша

12:00:09 21-08-2024

Не в поддержку хостинга... А в поддержку гласности, за которую в 90-е родину продали...Теперь у вас и гласности нет и социального равенства...Когда уже властьпридержащие поймут, что подобные сервисы работают в обе стороны...Не народа вина, что вы не можете грамотно организовать контрпропаганду.

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Гость

12:01:31 21-08-2024

Так сказать блокировали митинг :)

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Гость

12:07:49 21-08-2024

Это смешно, не ужели не смогли даже причину придумать?!! Совсем думать не хочется и работать? Писульку и ту влом уже накалякать. Вон в столице короновирусом прикрылись, повторите как все повторяете что ли.

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Гость

12:13:39 21-08-2024

Шаг вперед, два назад.

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Гость

12:16:59 21-08-2024

Пиарщики! Хлеще чем в ЛДПР

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гость

12:22:28 21-08-2024

митинг за ю тюб???!!! слов нет. совсем уже

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Гость

12:27:22 21-08-2024

гость (12:22:28 21-08-2024) митинг за ю тюб???!!! слов нет. совсем уже ... Зато имя депутата Алтайского Заксобрания от КПРФ Александра Волобуева уже второй день в новостной ленте) Там все продумано, как у Булаева и Милонова)

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Гость

12:50:12 21-08-2024

гость (12:22:28 21-08-2024) митинг за ю тюб???!!! слов нет. совсем уже ... Цензура запрещена? Да. А она есть? Есть.

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Гость

12:51:42 21-08-2024

Ютуб — теперь как авокадо, нет его и нафиг надо

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театрал

13:04:15 21-08-2024

- Волобуев, вот ваш меч!

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Мимопроходящий

13:04:48 21-08-2024

"Не нужон нам энтот ваш ютуб!! Наши деды без него жили и мы проживем!!"

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старовер

13:12:42 21-08-2024

Мимопроходящий (13:04:48 21-08-2024) "Не нужон нам энтот ваш ютуб!! Наши деды без него жили и мы ... ваши деды лопухом подтирались - идите подотритесь

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Гость

14:27:36 21-08-2024

старовер (13:12:42 21-08-2024) ваши деды лопухом подтирались - идите подотритесь... А прогрессивные мальчики замуж выходят - не хотите?

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Гость

17:26:11 21-08-2024

Гость (14:27:36 21-08-2024) А прогрессивные мальчики замуж выходят - не хотите?... точно! гениально! это ж они во всем виноваты были! Только вот заковыка. их запретили, организацию из четырех букв признали ИА, но цены растут, купить машину или квартиру - для большинства на уровне возможности космического туризма. Блин как так то))

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Гость

16:02:54 21-08-2024

старовер (13:12:42 21-08-2024) ваши деды лопухом подтирались - идите подотритесь... А ваши видимо совсем не подтирались ))) Где жрали, там и срали )))

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Гость

14:14:44 21-08-2024

А в чем, собственно, проблема? Пара галочек в настройках браузера и пашет ваш Ютуб как миленький.

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Гость

14:21:22 21-08-2024

Друзья, какие мысли по поводу замедления ютуба? Самые распространенные заявленные причины:1) наказать вражеский ресурс за бан российских официальных каналов; 2) не допустить морального разложения российских девственников ( остальной народ уже идейно не перековать). Поскольку врагам по фиг на наш тормоз, причина №1 отметается. Моральных девственников не осталось, причина №2 тоже отпадает. Остается «подводный слой» запрета: вызвать массовое недовольство граждан. Я чувствую негодование, другие люди тоже. Только не пойму, кому это выгодно? Я серьёзно спрашиваю.

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Гость

15:02:39 21-08-2024

Враги России запрещают интернет, тем самым подвергают страну опасными последствиями. Этот кошмар с интернетом не может продолжаться вечно.

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Гость

16:05:22 21-08-2024

Гость (14:08:14 21-08-2024) Дорогой друг. Если ты в виду своего скудоумия не понимае... Ну это вы не от большого ума проходите через вражеские сервера по своей доброй воле. Пищите да лезете. Сами виноваты будете.

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Гость

22:12:18 21-08-2024

Гость (16:05:22 21-08-2024) Ну это вы не от большого ума проходите через вражеские серве...
Можно сколько угодно укорят граждан, но ситуации это не изменит, и исходить надо из этого, а не сидеть и ворчать как бабка на лавке.

Всегда надо учитывать психологию людей, а не надеяться на их сознательность.

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Гость

17:16:57 21-08-2024

Александр Волобуев....это который с аппаратурой потерялся?! или кто это господипомилуй

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Георгий

18:57:48 21-08-2024

Ютюб, это конечно прям тема для обсуждения, критически важная для общества.

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Гость

22:20:30 21-08-2024

Георгий (18:57:48 21-08-2024) Ютюб, это конечно прям тема для обсуждения, критически важна...
Когда трафик значительной части граждан отдан мошенникам и вражеской стороне, когда методы обхода блокировок при их массовом использовании грозят нагнуть оборудование провайдера - да, это важная тема для обсуждения. Только такие глупые селюки как ты ковыряют вилкой в зубах, приговаривая "не нужон нам ваш ютуб, нас и здесь неплохо кормят, наши проблему".

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Алексей

06:58:40 22-08-2024

"Волобуев, вот ваш меч"...
Следующий митинг КПРФ проведёт против осеннего листопада

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гость

09:12:53 22-08-2024

Я днем машину в сервис отогнать не могу - плотный график работы,а после 17 часов машину в сервис не берут. Ремонты чаще всего мелкосрочные поэтому сам в состоянии сделать. Вечером время самому что-то починить есть. Руки растут из нужного места, но знаний не всегда хватает. Ютюб в помощь был. Теперь ох и ах. В чем я виноват? Мне пропаганда даром не нужна. З.Ы. Телевизора дома нет с 2007 года. Все новости с АМИК узнаю

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Гость

12:08:41 25-08-2024

гость (09:12:53 22-08-2024) Я днем машину в сервис отогнать не могу - плотный график раб... На ютюбе накоплены миллионы терабайт нашего опыта, знаний и практических советов по разным областям жизни.
Блокировка ютюба - чудовищное преступление против собственного народа.
Нарушение конституционного права на свободу СМИ в угоду государственной телепропаганде.

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