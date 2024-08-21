В Барнауле отменили митинг против замедления YouTube
Причины решения организаторы не раскрыли
21 августа 2024, 11:31, ИА Амител
В Барнауле по инициативе организаторов отменили митинг против замедления YouTube, сообщил телеграм-каналу "Сибирьмедиа" организатор и депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Александр Волобуев.
Он не стал комментировать причины решения, но отметил, что ответа от мэрии на заявку о проведении митинга еще не поступило.
В телеграм-канале парламентарий также уведомил об отмене акции.
"Ранее запланированный Барнаульским горкомом КПРФ митинг отменен, городская администрация уведомлена об отказе от проведения мероприятия", — написал он.
Митинг в поддержку видеохостинга планировали провести на площади Свободы 3 сентября. Заявлено на него было 499 человек.
11:35:24 21-08-2024
правильно - а то видно что людям вообще нечем заняться стало, видосики у них не грузятся.. идите вагоны грузите
12:19:30 21-08-2024
Гость (11:35:24 21-08-2024) правильно - а то видно что людям вообще нечем заняться стал... Сам-то грузишь или так, в лужу газануть?
11:40:56 21-08-2024
прогнулись коммунисты как обычно
11:48:28 21-08-2024
гость (11:40:56 21-08-2024) прогнулись коммунисты как обычно... В данном случае не тот вопрос, чтобы бодаться. Ладно бы митинг за повышение зарплат и пенсий, за это большинство их электората. Даже за национализацию предприятий было бы понятней, все таки коммунисты, они должны быть за это
14:10:01 21-08-2024
Гость (11:48:28 21-08-2024) В данном случае не тот вопрос, чтобы бодаться. Ладно бы мити...
Весь трафик значительной части пользователей теперь идёт через вражеские сервера. Вопрос госбезопасности, суверенитета и в конце концов авторитета государства в глазах собственных граждан - это не тот вопрос, из-за которого надо "бодаться"?
15:42:14 21-08-2024
Гость (11:48:28 21-08-2024) В данном случае не тот вопрос, чтобы бодаться. Ладно бы мити... Повышение зарплат и пенсий - это из области фантастики, любому разумному человеку понятно, что этого не будет, потому что экономика не в лучшем состоянии.
Разблокировка Ютуба - вполне реальное и выполнимое требование, реализация которого будет стоить бюджету ноль рублей.
17:09:22 21-08-2024
Гость (11:48:28 21-08-2024) В данном случае не тот вопрос, чтобы бодаться. Ладно бы мити... у них выбор тем увы ограничен, довольствуются тем на чем можно хайпануть и помитинговать
11:45:43 21-08-2024
Поняли, что могут на стороне врага сыграть. Тем более что при желании его использовать можно, митинг ни о чем
14:11:01 21-08-2024
Гость (11:45:43 21-08-2024) Поняли, что могут на стороне врага сыграть. Тем более что пр...
На стороне врага пока что сыграли всяческие хинштейны, пустив весь трафик значительной части граждан через вражеские сервера.
11:47:09 21-08-2024
Какая жаль. Теперь и поздравление президента с новым годом не посмотреть и обращения к народу тоже. Ибо телевизор продал за ненадобностью еще в 2012 году.
12:51:06 21-08-2024
Гость (11:47:09 21-08-2024) Какая жаль. Теперь и поздравление президента с новым годом н... Для тугих поясняю - телевизор цепляется к компу через ШДМАЙ, тюльпан ( у кого старый комп) , или вообще по вафле можно смотреть
13:04:00 21-08-2024
Для тупых (12:51:06 21-08-2024) Для тугих поясняю - телевизор цепляется к компу через ШДМАЙ,... Чтобы подключить отсутствующий телевизор к компу, надо сначала купить телевизор.
13:11:24 21-08-2024
Тупому (13:04:00 21-08-2024) Чтобы подключить отсутствующий телевизор к компу, надо снача... Если выкинул телевизор - то нужно было и компьютер тогда выкинуть. Если нет мозгов то и компьютер не нужен
13:39:40 21-08-2024
Для очень сильно тупых (13:11:24 21-08-2024) Если выкинул телевизор - то нужно было и компьютер тогда вык... А вам, такому " острому", телевизор заменяет мозг, поэтому в первую очередь надо выбросить комп)))
14:26:11 21-08-2024
Гость (13:39:40 21-08-2024) А вам, такому " острому", телевизор заменяет мозг, поэтому в... а вам нужно купить тележку возить мозги если у вас их так много, что бы всем показывать - смотрите какой я умный продал телевизор
17:43:50 21-08-2024
Для бесконечно тупых (14:26:11 21-08-2024) а вам нужно купить тележку возить мозги если у вас их так мн... Вы меня уже почти уговорили. Когда поедем покупать мне телевизор за ваш счет? Или оплатите онлайн вместе с доставкой? Вы же мечтаете приобщить меня к чудному миру TV?
13:52:08 21-08-2024
Для тупых (12:51:06 21-08-2024) Для тугих поясняю - телевизор цепляется к компу через ШДМАЙ,... блин, чувак вот это ты тупанул конечно
22:24:44 21-08-2024
Гость (13:52:08 21-08-2024) блин, чувак вот это ты тупанул конечно... тоже телевизора нет у тебя ?
12:00:09 21-08-2024
Не в поддержку хостинга... А в поддержку гласности, за которую в 90-е родину продали...Теперь у вас и гласности нет и социального равенства...Когда уже властьпридержащие поймут, что подобные сервисы работают в обе стороны...Не народа вина, что вы не можете грамотно организовать контрпропаганду.
12:01:31 21-08-2024
Так сказать блокировали митинг :)
12:07:49 21-08-2024
Это смешно, не ужели не смогли даже причину придумать?!! Совсем думать не хочется и работать? Писульку и ту влом уже накалякать. Вон в столице короновирусом прикрылись, повторите как все повторяете что ли.
12:13:39 21-08-2024
Шаг вперед, два назад.
12:16:59 21-08-2024
Пиарщики! Хлеще чем в ЛДПР
12:22:28 21-08-2024
митинг за ю тюб???!!! слов нет. совсем уже
12:27:22 21-08-2024
гость (12:22:28 21-08-2024) митинг за ю тюб???!!! слов нет. совсем уже ... Зато имя депутата Алтайского Заксобрания от КПРФ Александра Волобуева уже второй день в новостной ленте) Там все продумано, как у Булаева и Милонова)
12:50:12 21-08-2024
гость (12:22:28 21-08-2024) митинг за ю тюб???!!! слов нет. совсем уже ... Цензура запрещена? Да. А она есть? Есть.
12:51:42 21-08-2024
Ютуб — теперь как авокадо, нет его и нафиг надо
13:04:15 21-08-2024
- Волобуев, вот ваш меч!
13:04:48 21-08-2024
"Не нужон нам энтот ваш ютуб!! Наши деды без него жили и мы проживем!!"
13:12:42 21-08-2024
Мимопроходящий (13:04:48 21-08-2024) "Не нужон нам энтот ваш ютуб!! Наши деды без него жили и мы ... ваши деды лопухом подтирались - идите подотритесь
14:27:36 21-08-2024
старовер (13:12:42 21-08-2024) ваши деды лопухом подтирались - идите подотритесь... А прогрессивные мальчики замуж выходят - не хотите?
17:26:11 21-08-2024
Гость (14:27:36 21-08-2024) А прогрессивные мальчики замуж выходят - не хотите?... точно! гениально! это ж они во всем виноваты были! Только вот заковыка. их запретили, организацию из четырех букв признали ИА, но цены растут, купить машину или квартиру - для большинства на уровне возможности космического туризма. Блин как так то))
16:02:54 21-08-2024
старовер (13:12:42 21-08-2024) ваши деды лопухом подтирались - идите подотритесь... А ваши видимо совсем не подтирались ))) Где жрали, там и срали )))
14:14:44 21-08-2024
А в чем, собственно, проблема? Пара галочек в настройках браузера и пашет ваш Ютуб как миленький.
14:21:22 21-08-2024
Друзья, какие мысли по поводу замедления ютуба? Самые распространенные заявленные причины:1) наказать вражеский ресурс за бан российских официальных каналов; 2) не допустить морального разложения российских девственников ( остальной народ уже идейно не перековать). Поскольку врагам по фиг на наш тормоз, причина №1 отметается. Моральных девственников не осталось, причина №2 тоже отпадает. Остается «подводный слой» запрета: вызвать массовое недовольство граждан. Я чувствую негодование, другие люди тоже. Только не пойму, кому это выгодно? Я серьёзно спрашиваю.
15:02:39 21-08-2024
Враги России запрещают интернет, тем самым подвергают страну опасными последствиями. Этот кошмар с интернетом не может продолжаться вечно.
16:05:22 21-08-2024
Гость (14:08:14 21-08-2024) Дорогой друг. Если ты в виду своего скудоумия не понимае... Ну это вы не от большого ума проходите через вражеские сервера по своей доброй воле. Пищите да лезете. Сами виноваты будете.
22:12:18 21-08-2024
Гость (16:05:22 21-08-2024) Ну это вы не от большого ума проходите через вражеские серве...
Можно сколько угодно укорят граждан, но ситуации это не изменит, и исходить надо из этого, а не сидеть и ворчать как бабка на лавке.
Всегда надо учитывать психологию людей, а не надеяться на их сознательность.
17:16:57 21-08-2024
Александр Волобуев....это который с аппаратурой потерялся?! или кто это господипомилуй
18:57:48 21-08-2024
Ютюб, это конечно прям тема для обсуждения, критически важная для общества.
22:20:30 21-08-2024
Георгий (18:57:48 21-08-2024) Ютюб, это конечно прям тема для обсуждения, критически важна...
Когда трафик значительной части граждан отдан мошенникам и вражеской стороне, когда методы обхода блокировок при их массовом использовании грозят нагнуть оборудование провайдера - да, это важная тема для обсуждения. Только такие глупые селюки как ты ковыряют вилкой в зубах, приговаривая "не нужон нам ваш ютуб, нас и здесь неплохо кормят, наши проблему".
06:58:40 22-08-2024
"Волобуев, вот ваш меч"...
Следующий митинг КПРФ проведёт против осеннего листопада
09:12:53 22-08-2024
Я днем машину в сервис отогнать не могу - плотный график работы,а после 17 часов машину в сервис не берут. Ремонты чаще всего мелкосрочные поэтому сам в состоянии сделать. Вечером время самому что-то починить есть. Руки растут из нужного места, но знаний не всегда хватает. Ютюб в помощь был. Теперь ох и ах. В чем я виноват? Мне пропаганда даром не нужна. З.Ы. Телевизора дома нет с 2007 года. Все новости с АМИК узнаю
12:08:41 25-08-2024
гость (09:12:53 22-08-2024) Я днем машину в сервис отогнать не могу - плотный график раб... На ютюбе накоплены миллионы терабайт нашего опыта, знаний и практических советов по разным областям жизни.
Блокировка ютюба - чудовищное преступление против собственного народа.
Нарушение конституционного права на свободу СМИ в угоду государственной телепропаганде.