В Барнауле отменили митинг против замедления YouTube

Причины решения организаторы не раскрыли

21 августа 2024, 11:31, ИА Амител

Иконка приложения YouTube / Фото: unsplash.com

В Барнауле по инициативе организаторов отменили митинг против замедления YouTube, сообщил телеграм-каналу "Сибирьмедиа" организатор и депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Александр Волобуев.

Он не стал комментировать причины решения, но отметил, что ответа от мэрии на заявку о проведении митинга еще не поступило.

В телеграм-канале парламентарий также уведомил об отмене акции.

"Ранее запланированный Барнаульским горкомом КПРФ митинг отменен, городская администрация уведомлена об отказе от проведения мероприятия", — написал он.

Митинг в поддержку видеохостинга планировали провести на площади Свободы 3 сентября. Заявлено на него было 499 человек.