В России пока не планируют вводить ограничения из-за COVID-19

При этом в учреждениях могут ввести антиковидные меры локального характера на некоторое время

19 сентября 2023, 23:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вводить ограничительные меры из-за коронавируса сейчас не планируется. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В управлении отметили, что вводить масочный режим будут лишь при наличии для этого серьезных оснований. При этом в учреждениях могут ввести антиковидные меры локального характера на некоторое время.

Напомним, что за последнюю неделю в России зарегистрировали около 11,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Рост по сравнению с предыдущей неделей в ведомстве объясняют сезонностью заболевания.

Роспотребнадзор также напомнил, что избежать заражения можно соблюдая ряд профилактических мер. Нужно избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом, а также пользоваться дезинфицирующими средствами. Также не стоит касаться рта, носа или глаз руками – так можно занести вирус в организм.