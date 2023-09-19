В Москве открыли ковидный госпиталь из-за резкого роста числа заболевших

Персонал уже готовится к тому, чтобы учреждение заработало в полную силу

19 сентября 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве с 19 сентября вновь заработал ковидный госпиталь в Сокольниках, пишет Shot со ссылкой на источник.

Отмечается, что медперсоналу поручили полностью подготовить оборудование, медикаменты и системы функционирования, чтобы учреждение заработало в полную силу.

Мера связана с резким ростом числа заболевших. Только за неделю с 4 по 10 сентября в столице выявили 3040 случаев заболевания и госпитализировали 510 пациентов. Один из них скончался.

Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил, что в 2023 году в России начнется три эпидемии.