В России после теракта предложили ужесточить наказание за разжигание розни

Ранее украинская сторона признала, что проводит операции по дестабилизации российского общества

04 апреля 2024, 13:20, ИА Амител

Много разных людей / Фото: unsplash.com

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в России, сообщает РИА Новости.

Смирнов подчеркнул, что перед обществом остро стоит задача эффективно противостоять угрозам. Особенно сейчас, когда украинская сторона признала, что после теракта в "Крокус Сити Холле" проводит операции по дестабилизации российского общества.

"Для борьбы с вредителями и провокаторами нужно законодательно ужесточить ответственность за разжигание межнациональной розни", - отметил Смирнов.

По его словам, западные страны постоянно используют межнациональные отношения в качестве одного из главных инструментов для развала России.