В России после теракта предложили ужесточить наказание за разжигание розни
Ранее украинская сторона признала, что проводит операции по дестабилизации российского общества
04 апреля 2024, 13:20, ИА Амител
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в России, сообщает РИА Новости.
Смирнов подчеркнул, что перед обществом остро стоит задача эффективно противостоять угрозам. Особенно сейчас, когда украинская сторона признала, что после теракта в "Крокус Сити Холле" проводит операции по дестабилизации российского общества.
"Для борьбы с вредителями и провокаторами нужно законодательно ужесточить ответственность за разжигание межнациональной розни", - отметил Смирнов.
По его словам, западные страны постоянно используют межнациональные отношения в качестве одного из главных инструментов для развала России.
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