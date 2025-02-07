В России после завершения СВО могут рассмотреть проект о 36-часовой рабочей неделе
Сокращенная рабочая неделя уже возможна, считают в Госдуме
07 февраля 2025, 18:15, ИА Амител
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб из партии "Единая Россия" после завершения СВО намерена внести законопроект о 36-часовой рабочей неделе.
В беседе с ТАСС она отметила, что внесение такого проекта в нынешних условиях было бы несправедливым по отношению к круглосуточно работающим предприятиям.
"Я уверена, что при внесении такого законопроекта после нашей победы в специальной военной операции его будет проще принять", – сказала парламентарий.
По словам Бессараб, сокращение рабочей недели следует вводить в качестве эксперимента на один-два года, причем участие работодателей должно оставаться добровольным. По ее мнению, сокращенная 36-часовая рабочая неделя уже возможна.
Депутат также отметила, что еще во время пандемии многие компании убедились, что дополнительные часы отдыха не снижают производительность труда.
"Более того, люди стараются более интенсивно поработать в течение недели, чтобы в пятницу уйти после полудня, к примеру", – подчеркнула Бессараб.
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