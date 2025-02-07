В России после завершения СВО могут рассмотреть проект о 36-часовой рабочей неделе

Сокращенная рабочая неделя уже возможна, считают в Госдуме

07 февраля 2025, 18:15, ИА Амител

Люди на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб из партии "Единая Россия" после завершения СВО намерена внести законопроект о 36-часовой рабочей неделе.

В беседе с ТАСС она отметила, что внесение такого проекта в нынешних условиях было бы несправедливым по отношению к круглосуточно работающим предприятиям.

"Я уверена, что при внесении такого законопроекта после нашей победы в специальной военной операции его будет проще принять", – сказала парламентарий.

По словам Бессараб, сокращение рабочей недели следует вводить в качестве эксперимента на один-два года, причем участие работодателей должно оставаться добровольным. По ее мнению, сокращенная 36-часовая рабочая неделя уже возможна.

Депутат также отметила, что еще во время пандемии многие компании убедились, что дополнительные часы отдыха не снижают производительность труда.