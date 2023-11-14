Врач назвал продукты, употребление которых очень опасно для сердца

Некоторая еда оказывает сильное влияние на артериальное давление, что вредит здоровью

14 ноября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Кардиолог Юрий Конев рассказал о том, что некоторые продукты особенно опасны для сердца. Его слова передает News.ru.

По словам специалиста, соленые, моченые и кислые продукты оказывают серьезное влияние на почки, а этот орган вырабатывает гормоны, ответственные за артериальное давление.

"Чрезмерное употребление избыточной соли неблаготворно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний", – сказал специалист.

Он также добавил, что проблемой остается избыточное количество холестерина в крови. На него влияет употребление жирного мяса и "молочки".

Еще один продукт, вредный для здоровья, это сахар, добавил врач.