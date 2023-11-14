Врач назвал продукты, употребление которых очень опасно для сердца
Некоторая еда оказывает сильное влияние на артериальное давление, что вредит здоровью
14 ноября 2023, 21:10, ИА Амител
Кардиолог Юрий Конев рассказал о том, что некоторые продукты особенно опасны для сердца. Его слова передает News.ru.
По словам специалиста, соленые, моченые и кислые продукты оказывают серьезное влияние на почки, а этот орган вырабатывает гормоны, ответственные за артериальное давление.
"Чрезмерное употребление избыточной соли неблаготворно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний", – сказал специалист.
Он также добавил, что проблемой остается избыточное количество холестерина в крови. На него влияет употребление жирного мяса и "молочки".
Еще один продукт, вредный для здоровья, это сахар, добавил врач.
21:23:16 14-11-2023
Специалист всë собрал.
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Что такое жизнь, краткий миг между рождением и смертью. Но в этот миг только и слышно, нельзя, вредно, вредно, нельзя. Жду когда все и везде будут рассказывать как полезны червячки и кузнечики.)
09:41:57 15-11-2023
ВВП (05:56:40 15-11-2023) Что такое жизнь, краткий миг между рождением и смертью. Но в... уже) «Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки, и мы, как я сказал, здесь идем в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может «зайти». Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже», — отметил глава Минпромторга.