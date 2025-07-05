В России потребовали запретить Международное движение сатанизма

Депутат Виталий Милонов объяснил, кто может попасть под запрет

05 июля 2025, 12:55, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Генпрокурор Игорь Краснов и Минюст подали в Верховный суд иск о признании экстремистской и запрете деятельности в РФ организации "Международное движение сатанизма". Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрение иска назначено на 22 июля.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с "Газетой.ру" объяснил, что "Международное движение сатанизма" — это общий термин для обозначения различных групп, исповедующих культ дьявола.

"Это и так называемые арт-группы, музыкальные, общественные группы, религиозные объединения, которые считают, что они поклоняются сатане. Поэтому в целом это некое нормальное название для того, чтобы нам сатанистов в нашей стране полностью запретить", — сказал парламентарий.

Ранее в Госдумы разработали законопроект, который должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых церквей сатаны США и Украины.