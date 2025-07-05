В России потребовали запретить Международное движение сатанизма
Депутат Виталий Милонов объяснил, кто может попасть под запрет
05 июля 2025, 12:55, ИА Амител
Генпрокурор Игорь Краснов и Минюст подали в Верховный суд иск о признании экстремистской и запрете деятельности в РФ организации "Международное движение сатанизма". Об этом сообщает ТАСС.
Рассмотрение иска назначено на 22 июля.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с "Газетой.ру" объяснил, что "Международное движение сатанизма" — это общий термин для обозначения различных групп, исповедующих культ дьявола.
"Это и так называемые арт-группы, музыкальные, общественные группы, религиозные объединения, которые считают, что они поклоняются сатане. Поэтому в целом это некое нормальное название для того, чтобы нам сатанистов в нашей стране полностью запретить", — сказал парламентарий.
Ранее в Госдумы разработали законопроект, который должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых церквей сатаны США и Украины.
13:04:19 05-07-2025
А как же свобода вероисповедания? Кто верит в Аллаха, кто-то в сатану, кто в Бэтмена, давайте запретим супермена.
14:21:27 05-07-2025
Ужас (13:04:19 05-07-2025) А как же свобода вероисповедания? Кто верит в Аллаха, кто-то... Кто верит в Магомета кто в Аллаха кто в Иисуса кто ни во что не верит, даже в черта назло всем😂
16:15:24 05-07-2025
Ужас (13:04:19 05-07-2025) А как же свобода вероисповедания? Кто верит в Аллаха, кто-то... вот кстати, да! супергероев в колготках и трусах давно пора запретить.
13:21:40 05-07-2025
Свобода слова.вероисповедания.. не не слышали
20:13:40 05-07-2025
Гость (13:21:40 05-07-2025) Свобода слова.вероисповедания.. не не слышали... а при чем тут выбор вероисповеданий? сатанизм - богоборство, не просто не верие в Бога, а сознательное противостояние Богу, независимо от какой религии.
08:50:43 07-07-2025
гость (20:13:40 05-07-2025) а при чем тут выбор вероисповеданий? сатанизм - богоборство,... Не верить Богу и не верить в Бога - две разные идеи...Атеизм не есть сатанизм. Сатанизм - не богоборство. А вообще для начала нужно в стране вернуть в школы предмет ЛОГИКА... Элементарный вопрос для верующих знатоков...Если Дьявол - зло, то почему от наказывает грешников? Он же должен ими гордиться и создавать максимально приближенные к раю условия...
14:17:08 05-07-2025
Вот туда и король и шут... И все другие кто про нечесть поёт...!
А про них только фильмы снимать начали...
16:12:14 05-07-2025
Гость (14:17:08 05-07-2025) Вот туда и король и шут... И все другие кто про нечесть поёт... фильмы? ни в коем случае не смотрите телевизор! вдруг он вашу душу схавает))
14:18:55 05-07-2025
Воспитывать надо пока поперёк лавки лежат!... Как только по вдоль легли, всё! бесполезно воспитывать!!!...
А они ещё и запретами хотят порядок навести...?
Маразм крепчал...
16:14:26 05-07-2025
Гость (14:18:55 05-07-2025) Воспитывать надо пока поперёк лавки лежат!... Как только по ... ваши дети лежат на лавках? бедняги...
23:48:18 05-07-2025
Элен без ребят (16:14:26 05-07-2025) ваши дети лежат на лавках? бедняги... ... Поговорки? не не слышали? беднягиии. Их еще и много.
15:34:46 05-07-2025
"почему все верят в ангелов? а как насчет гоблинов? почему никто не верит в гоблинов?"
(почти цэ) старина Дж. Карлин
15:35:54 05-07-2025
Давно пора.
11:55:26 06-07-2025
каких только зверьков нет на амике - хохлы. собаколюбы...
вот и сатанисты оформляются в социальную группу. можно брать оптом.
13:29:22 06-07-2025
К чему полумеры? Нужно просто объявить сатану инагентом. А ещё запретить все книги, где он упоминается хд
08:40:23 07-07-2025
Бог и дьявол - суть проявления двуликого Ануса...