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Проект о запрете идеологии сатанизма внесут на рассмотрение в Госдуму

Инициаторы предлагают ограничить действие так называемых церквей сатаны США и Украины на территории РФ

31 января 2025, 10:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В феврале 2025 года в Госдуму внесут законопроект, который должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых церквей сатаны США и Украины на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Законопроект планируется внести в Госдуму в феврале. Он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых церквей сатаны США и Украины на территории Российской Федерации", – заявил депутат Госдумы Николай Бурляев.

Депутат уточнил, что сейчас деятельность "церквей сатаны" и распространение идеологии сатанизма, по сути, не запрещены на территории РФ. С его слов, это является полной противоположностью традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Также Бурляев отметил, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл публично поддержал инициативу об ограничении в России идеологии сатанизма.

"Когда рабочая группа "Общество и культура" нашего комитета Госдумы провела весной 2024 года круглый стол о запрете сатанизма и других опасных экстремистских культов, это вызвало протест некоторых наших маргиналов и даже гневную реакцию наиболее одиозного депутата украинской Рады (подтверждающее видео есть). Что дополнительно подтвердило актуальность вопроса", – заключил парламентарий.

Россия Госдума Законопроекты

Комментарии 22

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Гость

10:26:41 31-01-2025

Напишите, а потом опровергните "новость", вот смеху будет! Госдума готовит проект возврат от христианства к язычничеству. Принудительно...

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Олег

10:35:13 31-01-2025

А чего Сотона то сделал?

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Гость

10:46:04 31-01-2025

Олег (10:35:13 31-01-2025) А чего Сотона то сделал?... Он создал депутатов

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R22

10:56:03 31-01-2025

Гость (10:46:04 31-01-2025) Он создал депутатов... про всех не знаю, но некоторых - точно!

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Гость

11:15:26 31-01-2025

Олег (10:35:13 31-01-2025) А чего Сотона то сделал?... Тебя оболванил.

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Кхм...

11:59:44 31-01-2025

Гость (11:15:26 31-01-2025) Тебя оболванил. ... Вы так зря про президента-то. Он же ж гарант.

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Гость

11:02:20 31-01-2025

Скажите таеи квадроберов победили ?

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Гость

11:07:54 31-01-2025

Т.е. сериал "Люцифер" теперь тоже через VPN смотреть?

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МП

11:14:54 31-01-2025

Не купил у попа РПЦ свечку — значит сатана!

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Кхм...

11:16:30 31-01-2025

"Наша учительница налила в банку с водой синюю краску, а потом жёлтую. Получилась Зелёная вода. Мы решили, что она ведьма и сожгли её на костре из парт."

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Гость

11:22:34 31-01-2025

Так-то сатанисты своей идеологией поддерживают идею существования Бога.

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Гость

11:34:39 31-01-2025

как дети, которые из стульев и одеяла ракету дома строят.
в схоластику вдаваться не будем.
может лучше бороться с инфляцией и бедностью, не?

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Дюша

11:39:41 31-01-2025

Теперь черта в "Вечерах на хуторе" заблюривать будут?

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Кхм...

12:00:47 31-01-2025

Дюша (11:39:41 31-01-2025) Теперь черта в "Вечерах на хуторе" заблюривать будут?... Запретят Гоголя - и всего делов.

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Гость

12:06:21 31-01-2025

Вот ведь настоящая проблема! Не бедность, не инфляция, не провал импортозамещения и даже не бродячие собаки. Наша самая главная проблема - сатанисты!
Вот кому-нибудь из вас или вашему знакомому сатанисты что-нибудь сделали плохое?

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Гость

12:06:53 31-01-2025

Ну теперь всё, коль больше нельзя Диавола обличать, будет от Бога- и наркотики, и проституция, и даже квадробинг и хоббихорсинг. Эх, Святого Сульпиция на вас, депутаты нет.

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Musik

12:50:11 31-01-2025

можно будет половину комментаторов зафиксировать сатанами

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Гость

12:57:10 31-01-2025

Musik (12:50:11 31-01-2025) можно будет половину комментаторов зафиксировать сатанами... С Мусиком во главе.

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Филипп Филиппыч

13:30:26 31-01-2025

Такое может быть, чтобы Сатана против Сатаны?

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Musik

18:11:36 31-01-2025

Филипп Филиппыч (13:30:26 31-01-2025) Такое может быть, чтобы Сатана против Сатаны?... Конкуренция.

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Гость

15:00:58 31-01-2025

а раньше куда смотрели? помимо запрета надо еще снять уголовную ответственность за избиение сатанистов

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Musik

22:53:45 31-01-2025

Сказано : Сатана бог века сего.
Это ч в Ынтернете читал.

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