Проект о запрете идеологии сатанизма внесут на рассмотрение в Госдуму

Инициаторы предлагают ограничить действие так называемых церквей сатаны США и Украины на территории РФ

31 января 2025, 10:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В феврале 2025 года в Госдуму внесут законопроект, который должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых церквей сатаны США и Украины на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Законопроект планируется внести в Госдуму в феврале. Он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых церквей сатаны США и Украины на территории Российской Федерации", – заявил депутат Госдумы Николай Бурляев.

Депутат уточнил, что сейчас деятельность "церквей сатаны" и распространение идеологии сатанизма, по сути, не запрещены на территории РФ. С его слов, это является полной противоположностью традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Также Бурляев отметил, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл публично поддержал инициативу об ограничении в России идеологии сатанизма.