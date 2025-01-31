Проект о запрете идеологии сатанизма внесут на рассмотрение в Госдуму
Инициаторы предлагают ограничить действие так называемых церквей сатаны США и Украины на территории РФ
31 января 2025, 10:15, ИА Амител
В феврале 2025 года в Госдуму внесут законопроект, который должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых церквей сатаны США и Украины на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Законопроект планируется внести в Госдуму в феврале. Он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых церквей сатаны США и Украины на территории Российской Федерации", – заявил депутат Госдумы Николай Бурляев.
Депутат уточнил, что сейчас деятельность "церквей сатаны" и распространение идеологии сатанизма, по сути, не запрещены на территории РФ. С его слов, это является полной противоположностью традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Также Бурляев отметил, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл публично поддержал инициативу об ограничении в России идеологии сатанизма.
"Когда рабочая группа "Общество и культура" нашего комитета Госдумы провела весной 2024 года круглый стол о запрете сатанизма и других опасных экстремистских культов, это вызвало протест некоторых наших маргиналов и даже гневную реакцию наиболее одиозного депутата украинской Рады (подтверждающее видео есть). Что дополнительно подтвердило актуальность вопроса", – заключил парламентарий.
10:26:41 31-01-2025
Напишите, а потом опровергните "новость", вот смеху будет! Госдума готовит проект возврат от христианства к язычничеству. Принудительно...
10:35:13 31-01-2025
А чего Сотона то сделал?
10:46:04 31-01-2025
Олег (10:35:13 31-01-2025) А чего Сотона то сделал?... Он создал депутатов
10:56:03 31-01-2025
Гость (10:46:04 31-01-2025) Он создал депутатов... про всех не знаю, но некоторых - точно!
11:15:26 31-01-2025
Олег (10:35:13 31-01-2025) А чего Сотона то сделал?... Тебя оболванил.
11:59:44 31-01-2025
Гость (11:15:26 31-01-2025) Тебя оболванил. ... Вы так зря про президента-то. Он же ж гарант.
11:02:20 31-01-2025
Скажите таеи квадроберов победили ?
11:07:54 31-01-2025
Т.е. сериал "Люцифер" теперь тоже через VPN смотреть?
11:14:54 31-01-2025
Не купил у попа РПЦ свечку — значит сатана!
11:16:30 31-01-2025
"Наша учительница налила в банку с водой синюю краску, а потом жёлтую. Получилась Зелёная вода. Мы решили, что она ведьма и сожгли её на костре из парт."
11:22:34 31-01-2025
Так-то сатанисты своей идеологией поддерживают идею существования Бога.
11:34:39 31-01-2025
как дети, которые из стульев и одеяла ракету дома строят.
в схоластику вдаваться не будем.
может лучше бороться с инфляцией и бедностью, не?
11:39:41 31-01-2025
Теперь черта в "Вечерах на хуторе" заблюривать будут?
12:00:47 31-01-2025
Дюша (11:39:41 31-01-2025) Теперь черта в "Вечерах на хуторе" заблюривать будут?... Запретят Гоголя - и всего делов.
12:06:21 31-01-2025
Вот ведь настоящая проблема! Не бедность, не инфляция, не провал импортозамещения и даже не бродячие собаки. Наша самая главная проблема - сатанисты!
Вот кому-нибудь из вас или вашему знакомому сатанисты что-нибудь сделали плохое?
12:06:53 31-01-2025
Ну теперь всё, коль больше нельзя Диавола обличать, будет от Бога- и наркотики, и проституция, и даже квадробинг и хоббихорсинг. Эх, Святого Сульпиция на вас, депутаты нет.
12:50:11 31-01-2025
можно будет половину комментаторов зафиксировать сатанами
12:57:10 31-01-2025
Musik (12:50:11 31-01-2025) можно будет половину комментаторов зафиксировать сатанами... С Мусиком во главе.
13:30:26 31-01-2025
Такое может быть, чтобы Сатана против Сатаны?
18:11:36 31-01-2025
Филипп Филиппыч (13:30:26 31-01-2025) Такое может быть, чтобы Сатана против Сатаны?... Конкуренция.
15:00:58 31-01-2025
а раньше куда смотрели? помимо запрета надо еще снять уголовную ответственность за избиение сатанистов
22:53:45 31-01-2025
Сказано : Сатана бог века сего.
Это ч в Ынтернете читал.