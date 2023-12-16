В России повысили первый взнос и изменили лимит по льготной ипотеке

Теперь придется вносить минимум 30% от стоимости жилья

16 декабря 2023, 07:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство подписало постановление о повышении первого взноса по льготной ипотеке с 20 до 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ.

В пресс-службе ведомства рассказали, что ипотека будет выдаваться по ставке 8% на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка с целью его возведения.

"Эта мера направлена на повышение качества кредитов", – заявили в Минфине.Кроме того, изменился максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов. Сейчас он равен 6 млн рублей – ранее в Москве и Санкт-Петербурге выдавали кредиты до 12 млн рублей.

Также правительство решило увеличить предельный размер дальневосточной и арктической ипотеки – он вырос с 6 до 9 млн рублей.