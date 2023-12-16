В России повысили первый взнос и изменили лимит по льготной ипотеке
Теперь придется вносить минимум 30% от стоимости жилья
16 декабря 2023, 07:02, ИА Амител
Правительство подписало постановление о повышении первого взноса по льготной ипотеке с 20 до 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ.
В пресс-службе ведомства рассказали, что ипотека будет выдаваться по ставке 8% на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка с целью его возведения.
"Эта мера направлена на повышение качества кредитов", – заявили в Минфине.Кроме того, изменился максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов. Сейчас он равен 6 млн рублей – ранее в Москве и Санкт-Петербурге выдавали кредиты до 12 млн рублей.
Также правительство решило увеличить предельный размер дальневосточной и арктической ипотеки – он вырос с 6 до 9 млн рублей.
07:44:49 16-12-2023
Это вызовет ещё больший ажиотажный спрос на квартиры, цены взлетят в разы
08:42:14 16-12-2023
До этого-то было невозможно взять ипотеку, теперь и подавно. Правительству Путин поручил разработать льготную ипотеку для учителей, представить их 1 ноября 2023 года. В итоге ждала, ждала, никаких льготных ипотек нет. Зато первоначальный взнос вырос на 10%. Теперь уж точно никакой квартиры с зарплатой учителя не купишь :)
20:27:26 16-12-2023
Продать свою квартиру или обменять будет не реально. 4/5 всех сделок на вторичке - это цепочки по 5-6 квартир и более. И в этой цепочке каждая вторая сделка - ипотечная . Брать ипотеку под 20% -идиотизм. А людей, которые сразу могут оплатить всю квартиру - очень мало. Парадокс - когда только , что купленная квартира на первичном рынке теряет в цене 10-15%. Прогноз - падение количества сделок в разы, - постепенное снижение цен, особенно на первичном рынке. Стагнация рынка недвижимости продлится до тех пор, пока ключевая ставка будет выше 10%.
02:14:27 28-12-2023
Помню как сейчас, тип квартиры которую я хотел купить, стоила 6 млн, а у меня было 5 копил еще миллион на покупку мечты. И о боже, ввели гребаную льготную ипотеку и ценник скакнул до 9. Сейчас у меня 7 млн есть, жду когда отменят это надувательство и ценник вернется обратно и я наконец куплю эту гребаную квартиру.