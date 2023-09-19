Депутаты уже подали инициативу в Минстрой

19 сентября 2023, 12:05, ИА Амител

Стройка / Фото: amic.ru

Группа депутатов Госдумы хочет запретить брать льготную ипотеку без регистрации в регионе, где люди планируют покупку жилья. Такая инициатива уже направлена в Минстрой. Зачем народные избранники продвигают такую меру, объяснили "Известия".

Что предлагают депутаты?

Депутаты – члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ хотят, чтобы россияне смогли получить льготную ипотеку только в пределах своего региона – то есть там, где они зарегистрированы постоянно или временно.

Почему хотят запретить льготную ипотеку без регистрации?

Меру хотят принять, потому что сейчас большой объем выдачи льготной ипотеки приходится на Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края. При этом большая часть заемщиков там не проживает и покупает недвижимость с инвестиционной целью, что увеличивает спрос и цену, указано в документе.

Соответственно, чем больше государство субсидирует ипотеку, тем сильнее растет "пузырь ипотечного кредитования", сообщил один из авторов обращения, депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи "рынок уже перегрет". Там субсидированная ипотека имеет огромный спрос и приводит к росту цен на жилье.

По мнению депутатов, ипотечные программы, которые субсидируются государством, должны быть направлены на решение проблем граждан, а не быть "инструментом обогащения" и инвестиционным механизмом. Жилищная проблема, в свою очередь, есть у человека только там, где он проживает и работает, подчеркнул Колунов.

Сейчас лимит средств по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти – до 12 млн рублей, что создает давление на бюджет, объяснила исполнительный директор "НДВ Супермаркет Недвижимости" Татьяна Подкидышева. В остальных регионах лимит гораздо меньше – 6 млн рублей, сказала она.

По мнению частного инвестора и основателя "Школы практического инвестирования" Федора Сидорова, мера поможет отсеять тех, кто злоупотребляет госпрограммами и способствует росту цен на жилье.

Кому мера может навредить?

Президент девелоперской компании GloraX Александр Андрианов рассказал "Известиям", что льготная ипотека действительно стала причиной быстрого роста цен на фоне высокого спроса. Он отметил, что программа должна иметь строгую целевую направленность, которая бы ограничила рост количества инвестиционных сделок.

Однако ограничения в части прописки Андриянов назвал неоправданными. Ведь многие люди с регистрацией в другом регионе живут в больших городах, снимая жилье. По его словам, это усложнит для них решение квартирного вопроса.

Также заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова отметила, что люди покупают квартиру в другом регионе, чтобы ездить туда на работу, для переезда на пенсии или для будущей учебы своих детей. И эти категории граждан будут лишены льготной ипотеки.

Решение уже вступило в силу?

Нет, пока это всего лишь предложение депутатов, которое будет рассматриваться. То есть не факт, что в итоге нововведение заработает.

Какие меры по льготной ипотеке уже приняты?

12 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин признал, что власти видят существование "определенных рисков", связанных с льготной ипотекой. 13 сентября правительство увеличило первоначальный взнос по субсидируемым программам с 15 до 20%.