В России появился первый учебник по беспилотникам для школьников

Пособие рассчитано для учеников восьмых и девятых классов

26 мая 2025, 21:15, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Учебное пособие по беспилотным авиационным системам (БАС), подготовленное ГК "Геоскан" и ГК "Просвещение", получило статус учебника и вошло в федеральный перечень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Геоскан".

Статус позволяет школам централизованно закупать издание. Сам учебник, получивший название "Беспилотные летательные аппараты. 8-9 классы" подготовили в рамках реализации федеральной программы "Кадры для беспилотных авиационных систем". Сейчас это единственное школьное издание по БАС, которое прошло государственную экспертизу.

Напомним, что в апреле 2024 года в России начался пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников. Его цель – создание системы для обучения подобных специалистов и тех, кто сможет эксплуатировать дроны.