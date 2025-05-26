В России появился первый учебник по беспилотникам для школьников
Пособие рассчитано для учеников восьмых и девятых классов
26 мая 2025, 21:15, ИА Амител
Учебное пособие по беспилотным авиационным системам (БАС), подготовленное ГК "Геоскан" и ГК "Просвещение", получило статус учебника и вошло в федеральный перечень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Геоскан".
Статус позволяет школам централизованно закупать издание. Сам учебник, получивший название "Беспилотные летательные аппараты. 8-9 классы" подготовили в рамках реализации федеральной программы "Кадры для беспилотных авиационных систем". Сейчас это единственное школьное издание по БАС, которое прошло государственную экспертизу.
Напомним, что в апреле 2024 года в России начался пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников. Его цель – создание системы для обучения подобных специалистов и тех, кто сможет эксплуатировать дроны.
01:07:06 27-05-2025
за каждым углом сейчас учат как собрать и пилотировать. а о защите ни слова!
08:16:11 27-05-2025
Гость (01:07:06 27-05-2025) за каждым углом сейчас учат как собрать и пилотировать. а о ... Это военная тайна.