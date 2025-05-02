Российским охранникам разрешили стрелять по беспилотникам
Это право закреплено законом
02 мая 2025, 10:30, ИА Амител
Сотрудники ведомственной охраны смогут использовать огнестрельное оружие, физическое воздействие и специальные средства для нейтрализации беспилотников, опасных для охраняемых территорий. Это право закреплено в законодательном акте, который вступает в действие 2 мая.
При этом охранники будут нести ответственность в случае превышения своих полномочий – например, в том случае, когда в применении огнестрельного оружия не было необходимости.
Аналогичные правила прописаны и в Воздушном кодексе РФ. Право на применение силы и специальных средств для защиты объектов от БПЛА получили также сотрудники транспортной безопасности.
Ранее семь человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области.
10:34:01 02-05-2025
Осталось найти охранников с лицензией на оружие. И переписать правила применения оружия.
11:13:42 02-05-2025
Попадут ?
11:38:01 02-05-2025
Гость (11:13:42 02-05-2025) Попадут ?... Ну... Не факт, что в беспилотник... Но в городе картечью не промажут.
11:40:35 02-05-2025
ПВО
21:49:15 02-05-2025
коментаторы читайте текст внимательнее. для нейтрализации беспилотников, опасных для охраняемых территорий. ДЛЯ ОХРАН ТЕРРИТОРИЙ!