Это право закреплено законом

02 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Охранник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Сотрудники ведомственной охраны смогут использовать огнестрельное оружие, физическое воздействие и специальные средства для нейтрализации беспилотников, опасных для охраняемых территорий. Это право закреплено в законодательном акте, который вступает в действие 2 мая.

При этом охранники будут нести ответственность в случае превышения своих полномочий – например, в том случае, когда в применении огнестрельного оружия не было необходимости.

Аналогичные правила прописаны и в Воздушном кодексе РФ. Право на применение силы и специальных средств для защиты объектов от БПЛА получили также сотрудники транспортной безопасности.

Ранее семь человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области.