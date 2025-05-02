НОВОСТИОбщество

Российским охранникам разрешили стрелять по беспилотникам

Это право закреплено законом

02 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Охранник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Охранник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Сотрудники ведомственной охраны смогут использовать огнестрельное оружие, физическое воздействие и специальные средства для нейтрализации беспилотников, опасных для охраняемых территорий. Это право закреплено в законодательном акте, который вступает в действие 2 мая.

При этом охранники будут нести ответственность в случае превышения своих полномочий – например, в том случае, когда в применении огнестрельного оружия не было необходимости.

Аналогичные правила прописаны и в Воздушном кодексе РФ. Право на применение силы и специальных средств для защиты объектов от БПЛА получили также сотрудники транспортной безопасности.

Ранее семь человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области.

Россия законы Беспилотники

Комментарии 5

Avatar Picture
Кхм...

10:34:01 02-05-2025

Осталось найти охранников с лицензией на оружие. И переписать правила применения оружия.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:42 02-05-2025

Попадут ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:38:01 02-05-2025

Гость (11:13:42 02-05-2025) Попадут ?... Ну... Не факт, что в беспилотник... Но в городе картечью не промажут.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
.....

11:40:35 02-05-2025

ПВО

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:49:15 02-05-2025

коментаторы читайте текст внимательнее. для нейтрализации беспилотников, опасных для охраняемых территорий. ДЛЯ ОХРАН ТЕРРИТОРИЙ!

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров