В России появится единый список книг для внеклассного чтения
Перечень подготовило Минпросвещения
05 июня 2025, 22:35, ИА Амител
Минпросвещения подготовило список книг для внеклассного чтения, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова передает ТАСС.
Произведения из перечня должны быть доступны в каждой школьной библиотеке. По словам министра, при составлении списка ведомство провело мониторинг всех 39 тысяч школьных библиотек.
Глава Минпросвещения добавил, что ведомству нужен еще месяц, чтобы завершить работу по снабжению школ книгами из составленного перечня внеклассной литературы.
"Чтобы мы вам полностью представили разбивку вплоть до каждой школы, по каждому региону, где действительно потребность необходима. Потребность большая, но ее сразу не решить, до 2030 года, уверен, что с вашей поддержкой мы эту задачу решим", – сказал Кравцов.
Что именно попало в список для внеклассного чтения, министр не уточнил.
04:51:11 06-06-2025
Электронные ?
06:52:42 06-06-2025
Бумажные... Сначала промониторили школьные библиотеки - выявили где что есть и составили рекомендации - читайте то что есть
08:18:59 06-06-2025
Гость (06:52:42 06-06-2025) Бумажные... Сначала промониторили школьные библиотеки - выяв...
Которые никто читать не будет!
09:41:52 06-06-2025
какая потребность?))
всегда на последнем уроке литры под запись давали этот список, из которого дай бох 10-15 позиций за лето прочитают, из того что есть в библиотеке, в бесплатном доступе в инете или дома.
12:17:19 06-06-2025
Гость (09:41:52 06-06-2025) какая потребность?))всегда на последнем уроке литры под... 10-15. Это очень оптимистично. Хоть бы по одной в месяц.