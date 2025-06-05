НОВОСТИНаука и образование

В России появится единый список книг для внеклассного чтения

Перечень подготовило Минпросвещения

05 июня 2025, 22:35, ИА Амител

Книги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Книги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минпросвещения подготовило список книг для внеклассного чтения, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова передает ТАСС.

Произведения из перечня должны быть доступны в каждой школьной библиотеке. По словам министра, при составлении списка ведомство провело мониторинг всех 39 тысяч школьных библиотек.

Глава Минпросвещения добавил, что ведомству нужен еще месяц, чтобы завершить работу по снабжению школ книгами из составленного перечня внеклассной литературы.

"Чтобы мы вам полностью представили разбивку вплоть до каждой школы, по каждому региону, где действительно потребность необходима. Потребность большая, но ее сразу не решить, до 2030 года, уверен, что с вашей поддержкой мы эту задачу решим", – сказал Кравцов.

Что именно попало в список для внеклассного чтения, министр не уточнил.

Россия образование

Комментарии 5

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Гость

04:51:11 06-06-2025

Электронные ?

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Гость

06:52:42 06-06-2025

Бумажные... Сначала промониторили школьные библиотеки - выявили где что есть и составили рекомендации - читайте то что есть

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Гость

08:18:59 06-06-2025

Гость (06:52:42 06-06-2025) Бумажные... Сначала промониторили школьные библиотеки - выяв...
Которые никто читать не будет!

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Гость

09:41:52 06-06-2025

какая потребность?))
всегда на последнем уроке литры под запись давали этот список, из которого дай бох 10-15 позиций за лето прочитают, из того что есть в библиотеке, в бесплатном доступе в инете или дома.

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Гость

12:17:19 06-06-2025

Гость (09:41:52 06-06-2025) какая потребность?))всегда на последнем уроке литры под... 10-15. Это очень оптимистично. Хоть бы по одной в месяц.

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