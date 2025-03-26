В Минпросвещения рассказали, какие фильмы школьники должны смотреть после уроков
В список вошли как советские, так и современные киноленты
26 марта 2025, 21:59, ИА Амител
Министр просвещения России Сергей Кравцов представил список фильмов, рекомендованных школьникам для просмотра после занятий. Об этом сообщает РИА Новости.
"В перечень вошли как советские, так и современные фильмы", – отмечается в сообщении.
В перечень для учащихся 8–9-х и 10–11-х классов вошли преимущественно советские киноленты. Среди современных фильмов старшеклассникам предложены "Диверсант" (2004), "Остров" (2006), "Битва за Севастополь" (2015), "Решение о ликвидации" (2018), "Небо" (2019), "Подольские курсанты" (2020), "Вызов" (2023), "Позывной Пассажир" (2024) и другие.
Ранее сообщалось, что школьники 1–8-х классов могут начать изучать патриотические песни современных авторов, включая творчество SHAMAN (Ярослава Дронова) и Олега Газманова, на уроках музыки уже с 1 сентября 2025 года.
Минпросвещения поддержало инициативу о включении современных патриотических исполнителей в школьную программу. Для внесения изменений в программу школьных уроков музыки и ее дополнения современными патриотическими песнями была создана экспертная группа.
23:21:12 26-03-2025
Прям ДОЛЖНЫ
12:42:32 27-03-2025
Гость (23:21:12 26-03-2025) Прям ДОЛЖНЫ... насильно привязывать к стулу и держать глаза открытыми
08:36:40 27-03-2025
Если раньше пропагандировалось, что война, гибель людей - это страшно и этого не должно повториться, то сейчас насаждается идея, что война- это естественно, обычно, буднично?
11:28:44 27-03-2025
А в Минпросвещения не хотя снять возрастные ограничения 16+ с детских фильмов, в которых снимались дети, которые мы проходили в школе на внеклассном чтении? Я когда увидела, что на фильмах "Зимородок", "Девочка из города" стоят эти ограничения глазам своим не поверила!!! Ау, вы там в своём уме? Или за вас там решает РПЦ?
18:12:02 27-03-2025
А хочу то, что употребляет Кравцов. А он явно на чем-то сидит уже много лет.