В Минпросвещения рассказали, какие фильмы школьники должны смотреть после уроков

В список вошли как советские, так и современные киноленты

26 марта 2025, 21:59, ИА Амител

Попкорн / Фото: Georgia Vagim / Unsplash

Министр просвещения России Сергей Кравцов представил список фильмов, рекомендованных школьникам для просмотра после занятий. Об этом сообщает РИА Новости.

"В перечень вошли как советские, так и современные фильмы", – отмечается в сообщении.

В перечень для учащихся 8–9-х и 10–11-х классов вошли преимущественно советские киноленты. Среди современных фильмов старшеклассникам предложены "Диверсант" (2004), "Остров" (2006), "Битва за Севастополь" (2015), "Решение о ликвидации" (2018), "Небо" (2019), "Подольские курсанты" (2020), "Вызов" (2023), "Позывной Пассажир" (2024) и другие.

Ранее сообщалось, что школьники 1–8-х классов могут начать изучать патриотические песни современных авторов, включая творчество SHAMAN (Ярослава Дронова) и Олега Газманова, на уроках музыки уже с 1 сентября 2025 года.

Минпросвещения поддержало инициативу о включении современных патриотических исполнителей в школьную программу. Для внесения изменений в программу школьных уроков музыки и ее дополнения современными патриотическими песнями была создана экспертная группа.