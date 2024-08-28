Такой вклад будет защищен "усиленной" системой страхования

28 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com/ru/photo/619151

В России до конца 2024 года может появиться "жилищный накопительный вклад" для тех, кто не может внести первоначальный взнос по ипотечному кредиту сразу, пишет "Парламентская газета".

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что жилищный вклад поможет постепенно накопить в банке нужную стартовую сумму, при этом проценты будут более высокими, чем по обычному депозиту.

"Мы собираемся принять закон, который вводит в правовое поле понятие "жилищный накопительный вклад". Специальный вклад поможет накопить постепенно в банке стартовый капитал на жилье. Проценты по такому вкладу будут более высокими, чем по обычному вкладу, поскольку потребуется относительно большое время для накопления денег на первоначальный взнос, а может быть, и сразу на приобретение жилья", – отметил Аксаков.

Более того, такие вклады будут защищены "усиленной" системой страхования. Напомним, сейчас при банкротстве банка клиенту вернут не более 1,4 млн рублей.

"Мы своим законопроектом определяем сумму до 10 миллионов рублей. Соответственно, рассчитываем, что это тоже простимулирует россиян накапливать деньги на приобретение жилья", – уточнил парламентарий.

Ранее Аксаков рассказал, что в России могут появиться минимум четыре новые программы льготной ипотеки.