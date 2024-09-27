В России появятся региональные штабы для решения вопросов обращения с отходами

Их возглавят губернаторы, а в состав войдут представители всех муниципалитетов

27 сентября 2024, 12:51, ИА Амител

Свалка в Акташе / Фото: Айдар Акчин, глава Улаганского района

В российских регионах создадут штабы для решения вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, возглавляющий федеральный штаб.

По его словам, возглавить региональные штабы обязаны губернаторы. В состав войдут представители всех муниципалитетов, которые находятся на территории.

"Обязательно представители надзорных органов и законодательной власти. Потому что в некоторых случаях не нужны федеральные корректировки законов, и вполне достаточно муниципальных нормативно-правовых актов", – добавил он.

Козлов отметил, что федеральный штаб, заседания которого проходят еженедельно, аккумулирует в себе весь объем данных по стране, но "дотянуться до самых небольших населенных пунктов, деревень и сел, где тоже образуются ТКО, мы можем только с помощью региональных властей". Кроме того, многие другие вопросы могут удачно решаться в самом субъекте, без поднятия вопроса на всероссийский уровень.