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В России появятся региональные штабы для решения вопросов обращения с отходами

Их возглавят губернаторы, а в состав войдут представители всех муниципалитетов

27 сентября 2024, 12:51, ИА Амител

Свалка в Акташе / Фото: Айдар Акчин, глава Улаганского района
Свалка в Акташе / Фото: Айдар Акчин, глава Улаганского района

В российских регионах создадут штабы для решения вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, возглавляющий федеральный штаб.

По его словам, возглавить региональные штабы обязаны губернаторы. В состав войдут представители всех муниципалитетов, которые находятся на территории.

"Обязательно представители надзорных органов и законодательной власти. Потому что в некоторых случаях не нужны федеральные корректировки законов, и вполне достаточно муниципальных нормативно-правовых актов", – добавил он.

Козлов отметил, что федеральный штаб, заседания которого проходят еженедельно, аккумулирует в себе весь объем данных по стране, но "дотянуться до самых небольших населенных пунктов, деревень и сел, где тоже образуются ТКО, мы можем только с помощью региональных властей". Кроме того, многие другие вопросы могут удачно решаться в самом субъекте, без поднятия вопроса на всероссийский уровень.

ТКО

Комментарии 7

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Мусик

12:54:12 27-09-2024

маузеры выдадут.

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Гость

12:55:26 27-09-2024

Нужно заводы по переработке строить, а не штабы создавать!

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Гость

13:20:27 27-09-2024

А начальник генерального штаба кто будет ?

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Бдыщ..

13:32:05 27-09-2024

Потом штаб превратится в министерство. Ии пошло поехало

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Гость

15:20:43 27-09-2024

Нафига было отдавать "мусор" в руки частников!!?
Что бы потом создавать штабы из губернаторов и глав, по урегулированию проблем с тбо!??
Где ваше эффективное управление частников!?!
Или вас опять обманули?!?
Может это в каждой сфере такое творится, которые вы раздали в частные руки для "эффективного управления"??!

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Гость

15:30:06 27-09-2024

И,естественно,вбухают в этот региональный штаб денег налогоплательщиков,вместо того,чтобы решать проблему.

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Гость

23:02:37 27-09-2024

восковая моль из предыдущей новости - велкам

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