В России появятся региональные штабы для решения вопросов обращения с отходами
Их возглавят губернаторы, а в состав войдут представители всех муниципалитетов
27 сентября 2024, 12:51, ИА Амител
В российских регионах создадут штабы для решения вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, возглавляющий федеральный штаб.
По его словам, возглавить региональные штабы обязаны губернаторы. В состав войдут представители всех муниципалитетов, которые находятся на территории.
"Обязательно представители надзорных органов и законодательной власти. Потому что в некоторых случаях не нужны федеральные корректировки законов, и вполне достаточно муниципальных нормативно-правовых актов", – добавил он.
Козлов отметил, что федеральный штаб, заседания которого проходят еженедельно, аккумулирует в себе весь объем данных по стране, но "дотянуться до самых небольших населенных пунктов, деревень и сел, где тоже образуются ТКО, мы можем только с помощью региональных властей". Кроме того, многие другие вопросы могут удачно решаться в самом субъекте, без поднятия вопроса на всероссийский уровень.
12:54:12 27-09-2024
маузеры выдадут.
12:55:26 27-09-2024
Нужно заводы по переработке строить, а не штабы создавать!
13:20:27 27-09-2024
А начальник генерального штаба кто будет ?
13:32:05 27-09-2024
Потом штаб превратится в министерство. Ии пошло поехало
15:20:43 27-09-2024
Нафига было отдавать "мусор" в руки частников!!?
Что бы потом создавать штабы из губернаторов и глав, по урегулированию проблем с тбо!??
Где ваше эффективное управление частников!?!
Или вас опять обманули?!?
Может это в каждой сфере такое творится, которые вы раздали в частные руки для "эффективного управления"??!
15:30:06 27-09-2024
И,естественно,вбухают в этот региональный штаб денег налогоплательщиков,вместо того,чтобы решать проблему.
23:02:37 27-09-2024
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