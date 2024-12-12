В России предлагают идентифицировать пользователей видеоигр с помощью "Госуслуг"

По словам источника, в случае принятия законопроекта иностранные дистрибуторы не будут соответствовать требованиям

12 декабря 2024, 11:10, ИА Амител

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Российские депутаты направили в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр и идентифицировать их. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Владелец сервиса распространения обязан обеспечить техническую возможность для издателей видеоигр информировать пользователей об их содержании, следует из документа. В частности, предлагается сообщать геймерам о том, что игра содержит "бранные слова", изображения или описания жестокости и насилия, алкоголя или курения, ее отдельные элементы могут вызвать "страх, ужас или панику" и т. д. Список дополнительных категорий может устанавливать правительство", – следует из пояснительной записки.

Также распространители видеоигр должны будут проводить идентификацию пользователей. Предполагается, что они смогут делать это с помощью абонентского номера, "Госуслуг" или биометрии.

Устанавливать личность игрока должны все распространители видеоигр на территории России вне зависимости от страны производства. Мера коснется и популярных площадок Steam и GOG. Эксперты предупреждают, что в случае принятия законопроекта иностранные цифровые дистрибуторы не будут соответствовать требованиям.

"Вряд ли они (Steam и GOG) будут исполнять требование закона, что, в свою очередь, может послужить предлогом для их блокировки", – подчеркнул собеседник "Коммерсанта".

Источник газеты считает маловероятным, что число пользователей видеоигр сократится, ведь "практически у каждого есть мобильный номер и аккаунт на "Госуслугах".