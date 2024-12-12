В России предлагают идентифицировать пользователей видеоигр с помощью "Госуслуг"
По словам источника, в случае принятия законопроекта иностранные дистрибуторы не будут соответствовать требованиям
12 декабря 2024, 11:10, ИА Амител
Российские депутаты направили в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр и идентифицировать их. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Владелец сервиса распространения обязан обеспечить техническую возможность для издателей видеоигр информировать пользователей об их содержании, следует из документа. В частности, предлагается сообщать геймерам о том, что игра содержит "бранные слова", изображения или описания жестокости и насилия, алкоголя или курения, ее отдельные элементы могут вызвать "страх, ужас или панику" и т. д. Список дополнительных категорий может устанавливать правительство", – следует из пояснительной записки.
Также распространители видеоигр должны будут проводить идентификацию пользователей. Предполагается, что они смогут делать это с помощью абонентского номера, "Госуслуг" или биометрии.
Устанавливать личность игрока должны все распространители видеоигр на территории России вне зависимости от страны производства. Мера коснется и популярных площадок Steam и GOG. Эксперты предупреждают, что в случае принятия законопроекта иностранные цифровые дистрибуторы не будут соответствовать требованиям.
"Вряд ли они (Steam и GOG) будут исполнять требование закона, что, в свою очередь, может послужить предлогом для их блокировки", – подчеркнул собеседник "Коммерсанта".
Источник газеты считает маловероятным, что число пользователей видеоигр сократится, ведь "практически у каждого есть мобильный номер и аккаунт на "Госуслугах".
11:39:44 12-12-2024
Торренты станут тогда главной площадкой.
14:08:27 12-12-2024
И лишать доступа за плохое поведение.
15:14:21 12-12-2024
Остановите этих идиотов.
Дайте новых депутатов, эти свою работу видят лишь в поисках новых запретов. ДЛЯ НАРОДА СДЕЛАЙТЕ ЧТО НИБУДЬ.
И так из за санкций, не купить игр (легально) на русский аккаунт, если сделать эту привязку, то вообеще игровой мир для России схлопнется, останется лишь пасьянс косыку раскладывать на компе как депутаты, да в змейку играть.
Вы, недалёкие люди, считающие себя главнее народа, сначала предложите АЛЬТЕРНАТИВУ, организуйте внутри страны ДОСТОЙНЫЕ сервисы и игровуую индустрию, затем запрещайте внешнее, хоть всё.
Но мы же, ничего создавать не можем, зато гордо запрещаем, ПОМОГАЕМ западу с их санкциями, давить на наш народ.
Депутаты точно на стороне РФ? Мне все больше кажется, что они приследуют западные идеи но изнутри
16:08:20 12-12-2024
Задолбали!
17:05:33 12-12-2024
Ну да, особенно в пиратских играх, насмешили :-)
01:20:14 13-12-2024
Против игр, мультиков, газировки и конфет... где здесь против народа?
Играйте в здоровые игры и дети будут... и тоже здоровые